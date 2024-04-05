『新興宗教』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ネット上で「距離を置こうか悩んでいます」と投稿すると、助言が殺到した
キャリコネニュース
週刊女性PRIME
少年が家の中で黒い影を見たとき、祖母は「家の守り神」と言ったそう
Walkerplus
価格は通常版が6980円、パッケージ版の豪華版が13,580円
GAME Watch
新興宗教にハマった兄が家族を入信させようと動き出すが、赤で表現
子ども視点で怪異を見たときという物語を作ろうと考えていたという
ゾンビものの世界観を描く上で、ギャルというモチーフはぴったりだと説明
Real Sound
ローリエプレス
末の妹が誕生後数カ月で死去し、母が新興宗教に入信したと著書で明かした
現代ビジネス
内部関係者は、2人が疎遠となった背景には米新興宗教があると指摘
東スポWEB
父親のことを「アイツ」と呼んでおり、名前の漢字の読み方も知らないという
だが、母の再婚相手は宗教に無関心で、その姿に光代氏は影響を受けたという
文春オンライン
高給取りではないが、配信ライブなどでは高額の投げ銭をしてしまうそう
デイリー新潮