《プライベートなことになりますが、30代のうちに結婚したいです。（中略）家族がいたら、家族の生活と幸せのために、安定した収入がほしいと願い、仕事にもさらに力が入ると思います》

【写真】似てないのにソックリ！ 「細木数子」本人に見えてくる戸田恵梨香

2019年7月9日号の『婦人公論』で、そう語っていた松坂桃李。その言葉から約1年半後の2020年12月10日、戸田恵梨香との結婚を発表した。“30代で結婚”という目標を有言実行した形に。そして今、その言葉どおりに家族を持ったことで、仕事面での活躍ぶりが勢いを増している。

「結婚後も、主演作を含めた話題の映画やドラマに出演を続け、複数の大手企業のCMにも起用されています。5月8日から公開されている映画『未来』にも出演。2027年放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』では主演を務めることが決定しており、同世代俳優の中で、いま最も勢いのある一人でしょう」（スポーツ紙記者、以下同）

2023年5月に第1子を出産し、育児のため一時休業していた戸田も、現在は俳優業に復帰している。

「1月クールに放送されたTBS系ドラマ『リブート』で本格復帰を果たしました。4月末からネットフリックスで配信されている主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』では、日本一有名な占い師と称された細木数子さん役に挑戦。配信直後からネットフリックス日本週間ランキングで1位を獲得しました。戸田さんは細木さんとはあまり容姿が似ていませんが“不思議と細木さん本人に見えてくる”と、その鬼気迫る演技が話題になっています」

仕事はあくまでも人生の一部

仕事と育児の両立について戸田は、5月2日に公開された「令和ロマン」高比良くるまのYouTubeチャンネルに出演し、こんな本音を明かした。

「夫の仕事との兼ね合いもあるので、私はなるべく子どもと一緒に過ごすようにはしているんですけど、やっぱりこういった作品（編集部注：『地獄に堕ちるわよ』）みたいに、どうしてもやりたいっていう作品に出合ったときには夫に交渉して、仕事をやらせてもらおうかなと思っています」

松坂は雑誌『家の光』2025年2月号のインタビューで、結婚後の変化を次のように語っている。

《家族ができたことで、時間の使い方はだいぶ変化しましたね。それまでは人生の大半を仕事が占めていましたが、仕事はあくまでも人生の一部として考えるようになりました》

家族が増えたことで家庭での時間を大切にするようになった一方、自分の両親への孝行も欠かしていない。

「松坂さんはとても親思いな人で、2021年には神奈川の茅ヶ崎市にある実家を建て替えてあげたそうです」（芸能プロ関係者）

そして今年、松坂は戸田と一緒に“理想の暮らし”を叶えるべく、念願のマイホームを建てていた。

「海が見える丘にある高級住宅地に、大きな新居を建てたばかりです。完成まで1年以上かかったようで、今年に入ってようやく完成しました。ご近所には“こちらに移り住むことになりました”と丁寧に挨拶されていたそうです」（近所に住む女性）

本質的に「海の近く」を求めている

新居の周辺では、家族団らんの姿もたびたび目撃されていた。

「松坂さんのご両親もよく遊びに来られているみたいですよ。ご両親とお孫さんが一緒にベランダに出て、上空を飛ぶヘリコプターを楽しそうに眺めていました」（近所に住む男性）

海のそばで生まれ育ったという松坂。2025年に公開されたウェブサイトのインタビューでは、自分の考える“理想の暮らし”についてこう明かしていた。

《子どもにも自然の中で育ってほしいですし、時間がゆっくり流れるような場所で生活したいですね。僕自身が海の近くで育ったので、本質的にそういうところを求めているのかもしれないです》

海が近く、潮風を感じながら自然と触れ合って生活するという理想を叶えた松坂。家族との穏やかな時間を大切にしている夫婦は、「地獄」とはかけ離れた「楽園」を手に入れたようだ。