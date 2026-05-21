内田理央、母とのディズニーショット披露「2人ともスタイルすごい」「ペアルック可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】女優の内田理央が5月20日、自身のInstagramを更新。母の日の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳女優「2人ともスタイルすごい」母とのディズニーショット披露
内田は「母の日ディズニー」とつづり、東京ディズニーランドでの写真を複数枚投稿。「お揃いのお洋服着て母と2人でランドに行ったよ。アトラクションも沢山乗れてミッキーにも会えて美味しいご飯も沢山食べて、ショーも見れて、朝から晩まで遊び尽くした！」とキャラクターが描かれたお揃いのデザインのTシャツを着用し、グリーティングに行ったりパレードを観たり、シンデレラ城の前で写真を撮ったりとテーマパークを満喫している姿を公開した。また内田は「楽しんでもらえて嬉しかった」と嬉しそうに明かしている。
この投稿に「2人ともスタイルすごい」「ペアルック可愛すぎ」「素敵な思い出」「最高のプレゼントですね」「お揃いのTシャツだなんて仲良し」「楽しそう」「お母さんも絶対美人さん」「立派な親孝行ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳女優「2人ともスタイルすごい」母とのディズニーショット披露
◆内田理央、母とディズニーランド満喫
内田は「母の日ディズニー」とつづり、東京ディズニーランドでの写真を複数枚投稿。「お揃いのお洋服着て母と2人でランドに行ったよ。アトラクションも沢山乗れてミッキーにも会えて美味しいご飯も沢山食べて、ショーも見れて、朝から晩まで遊び尽くした！」とキャラクターが描かれたお揃いのデザインのTシャツを着用し、グリーティングに行ったりパレードを観たり、シンデレラ城の前で写真を撮ったりとテーマパークを満喫している姿を公開した。また内田は「楽しんでもらえて嬉しかった」と嬉しそうに明かしている。
◆内田理央の投稿に反響
この投稿に「2人ともスタイルすごい」「ペアルック可愛すぎ」「素敵な思い出」「最高のプレゼントですね」「お揃いのTシャツだなんて仲良し」「楽しそう」「お母さんも絶対美人さん」「立派な親孝行ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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