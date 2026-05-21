オーダーするなら「今でしょ！」

晴天に恵まれた5月の週末、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。

老舗の大手ビルダーである「ホワイトハウス」のブースでは、より快適な車中泊や眺望を楽しめるスズキ「ジムニーノマド＋ポップアップルーフ」が、相変わらずの魅力を振りまいていました。

【画像】これがスズキ“大人2人”寝られる「ジムニーノマド カスタム仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）

同モデルは、2025年の東京オートサロンやジャパンキャンピングカーショーで大きな注目を集め、「東京国際カスタムカーコンテスト」のドレスアップ・SUV部門では優秀賞を獲得。

翌2026年には、ファインチューンされた“完成版”が披露され、現在は427万4600円（5速MT／4速AT）という価格で販売されています（消費税込、以下同）。

ちなみにポップアップルーフの架装は持ち込み車両には対応しておらず、「コンプリートカー」としての販売のみになります。

展示車の「JAOS エディション」（617万3238円）では、さらに多彩な特別装備を採用。

SUVや四駆のカスタムブランドであるJAOSのリフトアップセットや前後のスポーツカウル、ルーフキャリア、トーヨータイヤのオフロードタイヤ「オープンカントリー M／T」などによって、“スタイル”と利便性がグレードアップされています。

後ろ開きで装着されたポップアップルーフは、手動でカンタンに上げ下げ可能。後席上部からルーフに移動すると、大人2名が快適に就寝できるスペース（ベッドボードのサイズは2020ｍｍ×1080mm）が広がっています。

さらにオプション装備のリアラダーがあれば、車両後方からポップアップルーフに乗り込むこともできます。

ルーフにはチャック式の開口部だけでなく、LEDライトや小物入れ、USBポートまで用意。ただ寝るだけに留まらない、より高く“新鮮な目線”からアウトドア時間を楽しめるはずです。

一方、ベース車であるジムニーノマドは、これまで3ドアしかなかった「ジムニー」シリーズにはじめて登場した5ドアモデルで、1.5リッターエンジン搭載の「ジムニーシエラ」をベースにホイールベースを340mm延長し、後席空間を拡大させました。

それでもボディサイズは全長3890mm×全幅1645mm×全高1725mm、ホイールベース2590mmと、コンパクトにまとめられています。

デビュー以来爆発的な人気を集め、発売とほぼ同時に受注を停止する事態となるほど。長かった受注停止の期間を経て、2026年の1月末から2月末に納車の順番を“抽選”とする変則的な新規受注をようやく実施しました。

2026年5月現在もオーダー自体は可能とのことですが、引き続き長い納車待ちの最後列に並ぶことになり、最低でも1年〜2年以上は待つことになりそうです。

その余波を直接受ける「＋ポップアップルーフ」も、納車までにはかなりの時間を要する模様。「待つだけの価値はある」のは間違いないところなので、後は待てるかどうかだけかもしれません。