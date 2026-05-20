「ファンが会場に殺到しそう」27歳女子ゴルファーの“報告”に歓喜の声が続々「おしゃれ番長から…」

河本結からファンに向けて嬉しい報告があった(C)Getty Images

女子ゴルファーの河本結が5月19日、自身のXを更新し、ベストドレッサー賞の賞金でファンに向けて「プレゼントを作成中です」と報告した。

【写真】河本結がメジャー優勝を報告 実際の投稿をチェック

27歳の河本はXで「いつも応援ありがとうございます 先週のベストドレッサー賞でいただいた賞金で応援してくださっているみなさんにちょっとしたプレゼントを作成中ですのでしばらくお待ちください」と綴ると「できたらすぐに会場でお配りしますね また告知しまーすっ」と投稿。ファンには嬉しい報告となった。

これには「こういうファンサは大事」「受賞おめでとうございます！いいですね〜！楽しみです！」「ファンが会場に殺到しそう」「おしゃれ番長から何をもらえるのか、楽しみだー」「いつもファンにまっすぐ向き合ってくれていてありがとうね」と、歓喜の声が続々と寄せられた。

河本は、国内女子ツアー「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー初優勝を果たしている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]