【Amazon.co.jp限定】ハイセンス 75V型 75E50R 4K スマート Wチューナー内蔵

Amazonにてハイセンスのスマートテレビが特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。

対象商品には、4K量子ドット倍速パネルを搭載した100V型「100E7R」や、Mini LED PRO搭載85V型「85E80R」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ハイセンス100V型 スマートテレビ「100E7R」4K 量子ドット 倍速パネル ゲームモード Pro

家族で大画面が楽しめる100V型の4Kスマート液晶テレビ。画質や音質、省エネなど、すべての「最適」を提供する新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」を搭載している。バックライトの光を量子ドットで変換し、リアルな色彩と深い没入感を生み出す。

2.1重低音サラウンドシステムを搭載し、実用最大出力50Wを実現する。音響の潜在能力をAIで最大限に引き出す。

インターフェースにHDMI 2.1を採用しており、4K/144Hz入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応。さらに、ゲームプレイに特化したメニューを搭載。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できる。また、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載している。

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス Mini LED PRO搭載4Kスマート液晶テレビ 85V型「85E80R」

本商品は、Mini-LED PROを搭載し、高輝度かつ高コントラストな映像を実現する4K液晶テレビ。高輝度の光をより効率的かつ精密に輝かせ、明暗のメリハリが効いた明るい映像を実現する。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを最適化する新エンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」が搭載されている。

また、「広視野角低反射パネル PRO」により、外光の反射が抑えられ、斜めから見てもきれいな映像が楽しめる。2.1.2ch空間サラウンドシステムにより、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現する。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」搭載。