セブン‐イレブン「パペットスンスン」コラボ開催！限定スイーツ＆グッズに注目

セブン‐イレブンに、パペットの国〈トゥーホック〉で暮らす人気キャラクター「パペットスンスン」のコラボ商品が登場♡2026年5月26日（火）より、“ふわあっ♪”をテーマにしたパン＆スイーツ全7商品が順次発売されます。さらに、限定グッズプレゼントや抽選キャンペーンなど、ファン必見の企画も盛りだくさん。この夏は、スンスンのやさしく可愛い世界観をたっぷり楽しめそうです。

ふわあっ♪食感のスイーツに注目

今回のコラボでは、スンスンらしい“ふわふわ”や“もちっと”食感を楽しめるスイーツがラインアップ。

「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」は、メロンパンのようなシュー生地にメロンカスタードホイップをたっぷり詰めた一品。価格は260円（税込280.80円）です。

「スンスンのふわふわクリームのプリン」は、なめらかなプリンとふわふわホイップを組み合わせた優しい味わいで、298円（税込321.84円）。沖縄県を除く全国で販売されます。

さらに、「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」は、マシュマロのようなもち生地にミルククリームとブルーベリーソースを包み込み、170円（税込183.60円）で登場。

そのほか、「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」は、228円（税込246.24円）。もっちり生地とチョコバナナクリームの組み合わせが楽しめます♡

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パンメニューも可愛くて満足感たっぷり

食事系パンも、見た目とボリューム感にこだわった内容に。

「スンスンとノンノンのなかよしロール」は、ソーセージ＆コーンと、タマゴ＆ベーコンの2種類の味を楽しめる惣菜パン。価格は188円（税込203.04円）です。

「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」は、シロップコーティングとカラースプレーが可愛いドーナツで、188円（税込203.04円）。

また、「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」は、ナポリタンをたっぷり挟んだ食べ応え満点のコッペパン。価格は258円（税込278.64円）です。

すべて2026年5月26日（火）より順次発売。全国のセブン‐イレブンで販売されます。

※一部エリアでは発売日や取り扱いが異なります。

※店舗によって価格が異なる場合があります。

限定グッズ＆キャンペーンも見逃せない

フラットケース

ジッパーパック

クリアファイル

コラボ期間中は、対象商品購入で限定グッズがもらえるキャンペーンも開催♡

栄養ドリンク購入でもらえる「フラットケース」、お菓子対象の「ジッパーパック」、アイス購入でもらえる「クリアファイル」など、スンスンデザインのアイテムが先着でもらえます。

5シリアルコース

3シリアルコース

1シリアルコース

さらに、レシート応募抽選キャンペーンでは、「BIGクッション」や「オリジナルトートバッグ」、「スイーツ無料クーポン3枚」など豪華景品を用意。

また、「森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き」350円（税込385円）、「森永 パペットスンスン ウェファーチョコ」200円（税込220円）も5月28日（木）より順次発売されます。

まとめ

セブン‐イレブンとパペットスンスンのコラボは、可愛いだけでなく“食感”にもこだわったラインアップが魅力♡

ふわふわ、もちっと、ねじねじなど、スンスンらしい遊び心たっぷりのスイーツ＆パンが勢ぞろいしています。

限定グッズや抽選キャンペーンも同時開催されるので、ファンはもちろん、可愛いコンビニスイーツ好きさんも必見♪気になる商品は、ぜひ早めにチェックしてみてください。