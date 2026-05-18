サンワサプライは、500mlペットボトル並みの軽さで、毎日の持ち運びを快適にする16インチ対応カジュアルPCバックパック「BAG−BP18BK」を5月下旬に発売する。

シンプルで無駄のないデザインを採用し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに自然に馴染む。通勤・通学はもちろん、仕事帰りのジムや休日の外出など、オン・オフを問わず使いやすいバックパックになっている。軽量ながら17Lの収納力を備え、パソコンや小物を整理しやすい各種ポケットを搭載。さらに、クッション入りのパソコン収納部や、長時間でも快適に背負えるショルダーベルト、キャリーサポーターなど、移動時の使いやすさにもこだわった。日常のフットワークを軽くする、実用性に優れたスタンダードモデルになっている。

500mlペットボトル1本分ちょっとの軽さで、驚くほど軽いリュックとのこと。肩への負担を軽減できる、ストレスフリーな設計になっている。





軽量・スリム設計ながら17Lの収納⼒で、ノートパソコンやタブレット、衣類、書類、⼩物など、一日に必要な荷物をしっかり収納できる。15.6／16インチワイド対応のノートパソコン収納部と11インチ対応タブレットポケットにはクッション材を採用し、機器を優しく保護する。また、周辺機器や小物を整理しやすい各種ポケットを備えているため、荷物が多い日でも快適に持ち運べる。11インチのタブレットが入るクッションポケットや、周辺機器・小物の収納に便利なポケットが付いている。

シンプルな見た目ながら、軽量で収納力も高く、機能性とデザイン性を兼ね備えている。通勤・通学に最適だとか。

生地は、ハリのある型崩れしにくいポリエステルを使用している。





背中にあたる背面と、ショルダーベルト・持ち手の内側はメッシュ生地になっており、ムレを防ぐ。ショルダーベルトと持ち手はクッション材入りで、肩や手の負担を和らげる。

出張や旅行に便利なキャリーサポーターが付いている。ショルダーベルトの長さは調整できる。

［小売価格］8580円（税込

［発売日］5月下旬

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp