「これ、悪魔に噛まれた跡なんです」予約4ヵ月待ち「除霊系イケメン整体師」の施術を受けた「まさかの結果」

整体と同時に除霊まで

美容とスピリチュアルを並行して行っていると、あることに気づく。この二つは、ぱっと見はぜんぜん違う顔をしているのだが、よく見ると同じ「欲望の回路」で動いているのである。「キレイになりたい」とか「調子よく生きたい」とか、人間は常に「ちょっと上」を目指している。その「ちょっと上」に対して、レーザーとか宇宙エネルギーとか、いろんな手段がズラッと並べられているのだ。

これはもはや「人間の性」とも言え、止めようがない。そして、それを追求するのが楽しかったりもする。私自身、スピリチュアル系の施術には、半分ネタ、半分実験として接している。

だから、これから私がする話も、くれぐれもエンタメとして聞いてほしい。とはいえ、ここ最近の取材でいちばん印象に残った体験である。

悪魔に嚙まれた整体師ーーこれだけ聞くといかにも怪しい雰囲気だが、妙に信頼に足る輪郭を持っている。予約は4ヵ月待ち、施術室の壁には有名スポーツ選手のサイン。しかも国立病院で研究していた「博士」という経歴まで持っている。いわば「科学とオカルトのハイブリッド」だ。

この先生、表向きはあくまで整体師で、「除霊できます」とは一切謳ってない。一般客は腕の良い整体を受けに来ただけのつもりが、裏でシレッと霊も祓われているらしいのだ。霊感商法的な裏メニューもないので、どんどんお金を使ってしまう不安もない。

私に紹介してくれたスピ系のダンサーの女性も、「よくわからないけど、とにかく腕が良くて調子がいい」と話していた。値段は2万円と整体にしては高いが、スピ界隈では良心的だ（私は3万円超えると疑いだすタイプ）。

「角さん、結構霊が憑いてます」

実際に整体を訪れると、拍子抜けするほど普通のサロンで、先生も爽やかなイケメン。しかし話題がスピリチュアルに及ぶと、「これ、悪魔に嚙まれた跡なんです」と脇腹を見せてくれたのだった。

……絶句。そこには、大火傷とも裂傷ともつかない、とにかく腹をズタズタにされた「白い穴」のような傷跡があった。「なんですか、これ？」と聞くと、「少女に憑いていた最強の悪魔と闘って、嚙まれた傷なんです。以前は顔や首など全身にこの傷跡が広がっていたんだけど、だいぶ治りましてね」と、飄々と語る。

先生は、欧州でエクソシズム（悪魔祓い）を学んだものの、バチカンで正式なエクソシストとして認定されることは避けたそうだ。エクソシストになると、除霊のたびに大量の申請書を出したり精神科医の許可が必要になったり、自由に除霊ができなくなってしまうからだそうだ。

私は「そんな人、初めてお会いしました！」と大興奮。先生は私の体を眺めながら「まずは中心部分のズレをみますね。ふむふむ……」と語り、診断が始まった。

すると突然、「あれれ角さん、結構アッチのほうが憑いてますね。1、2、3体……」と、幽霊をカウントしだしたのである。しかも、「うっ、これは数えきれない」と途中で放棄。そして、「騒霊（やたら騒がしいタイプの霊）が大量に憑いていて肺が圧迫されています」と、真顔で言われたのだった。

確かに呼吸がスッキリした

その直後、部屋がミシミシ鳴り始め、壁や天井を叩く音がひっきりなしに鳴りだした。騒霊の仕業か……不穏な空気が漂った。

先生が「肺が圧迫されると全身の動きが重くなります。取れば楽になりますよ」と言うので、話半分でベッドに横になった。

先生は体の節々に軽くタッチしていく。整体というよりほぼタッピングで、正直、「これ何やってるんだろう感」は否めない。しかしある瞬間、明らかに呼吸が楽になった。それまで自覚はなかったのに、実はうまく呼吸できていなかったのだと気づいて啞然とした。「ゲゲゲ、この除霊マジなんですか……」と、内心ざわつく。

そして次に来たのが「目」。瞼の重みがふっと抜けて、無重力ってこういうこと？ みたいな軽さになり、気づけば（脳内イメージで）少女みたいにクリッと目が開いた。「部屋全体が明るく開けて見えます」と先生に告げると、「結構憑いていたから変化がわかりますよね。総勢15人でした」とのこと。15人も背負って生きてたのか、私……。

もちろん、これをどう解釈するかは人それぞれだ。プラシーボなのか、本物なのか、その中間なのか。ただひとつ確かなのは、「めちゃくちゃ面白かった」ということ。そして、確かにスッキリしたのだった。

角由紀子（すみ・ゆきこ）／'82年生まれのオカルト系編集者。上智大中退。不思議系ウェブサイト『TOCANA』元編集長。YouTubeチャンネル『角由紀子のヤバイ帝国』は登録者数約40万人。著書『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』（扶桑社）が大ヒット中

「週刊現代」2026年5月25日号より

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