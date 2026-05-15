chilldspot、初の試みとなる既存曲のDigital REMIX EP『prank call - remix #001』配信決定
chilldspotが、5月20日に新作「prank call - remix #001」を配信リリースする。
「prank call - remix #001」は、chilldspot初となるリミックスEP。代表曲「ネオンを消して」をはじめ、自身の楽曲から5曲をセレクトし、メンバーによるセルフリミックスに加え、国内クリエイター陣によるリミックスを収録している。
「ネオンを消して (Sam is Ohm Remix)」は、“SURF Music”と共同開催した、全世界のクリエイターを対象としたリミックスコンテストの優勝作品。楽曲提供やリミックス、ブランド音楽など幅広く手がけるSam is Ohmが、原曲の魅力を新たなサウンドへと再構築している。
また、「Up (voquote Remix)」では、Kota Matsukawaによるダンスミュージックプロジェクト・voquoteが参加。原曲のバンドサウンドが電子音楽へと昇華され、楽曲に新たな解釈が加わった。
そしてメンバー自身による既存曲のリミックスも収録。メンバーそれぞれのルーツや音楽性がリミックスを通して再構築され、chilldspotの新たな表情を発見できるEP作品に仕上がっている。
「prank call - remix #001」
2026年5月20日（水）配信開始
Pre-add/Pre-seve：https://chilldspot.lnk.to/prankcallremix001
収録曲
01.ネオンを消して (Sam is Ohm Remix)
02.いのそこ (hiyuzan REMIX)
03.踊っていたいわ! (kozaki Remix)
04.シーン (afro iikanzi Remix)
05.Up (voquote Remix)
＜chilldspot 対バンライブ”ジャム Vol.3″＞
6月10日(水)
会場：愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
ゲストアクト：Geloomy
OPEN/START：18:00 / 19:00
6月11日(木)
会場：大阪・梅田 CLUB QUATTRO
ゲストアクト：muque
OPEN/START：18:00 / 19:00
6月16日(火)
会場：東京・渋谷 CLUB QUATTRO
ゲストアクト：Klang Ruler
OPEN/START：18:00 / 19:00
チケット詳細
・チケット受付URL：https://linktr.ee/JAM_vol.3
・チケット料金：5,500円(税込)
※各公演別途ドリンク代必要
※1⼈4枚まで申し込み可能（同⾏者指定なし）
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