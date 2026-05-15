しまむら×サンリオ新作バッグが過去イチかわいい！ハローキティのトートバッグ実物レビュー♪

2026年5月9日（土）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズの新作グッズがたくさん発売されました♪

（写真）大人かわいい♪【しまむら×ハローキティの新作バッグ】

今回の新作は、バッグ類が豊富に展開されています。今回は、その中からハローキティデザインの2WAYで使えるショルダーバッグをピックアップ！

実際にバッグを購入した筆者が、バッグのデザインやサイズ、使い勝手などについて詳しくレビューします。

【しまむら×ハローキティ最新作】大人かわいい2WAYショルダーバッグを徹底レビュー！

フロントには、ハローキティのアート刺しゅう入り！

商品名・価格

商品名：レディース ロープテSLD（SANRIO）

品番：346-0038

価格：2,420円（税込）

カラー・素材・サイズ

カラー：ブラック（品番：346-0038）／ホワイト（品番：346-0040）／グレー（品番：346-0023）

素材：＜表地＞ナイロン＜裏地＞ポリエステル

サイズ：（約）縦27×横35×マチ幅13cm

持ち手長さ：（約）45cm

ショルダー長さ：（約）71〜125cm

“大人かわいい”がぎゅっと詰まったデザイン！

■ギンガムチェックがかわいい！キティちゃん刺しゅうに注目

フロントには、ハローキティのアート刺しゅう入り。ホワイトとブラックは全身の同じアート、グレーはお顔のみのアートが採用されています。

ホワイトとブラックは、キティちゃんのリボンとお洋服がギンガムチェック柄になっているのがポイント。ホワイトはピンクギンガム、ブラックはブラックギンガムで、それぞれ印象が異なります。

今回は、このブラックギンガムの大人かわいさに惹かれてブラックを購入しました。

キティちゃんは、なんと両耳にリボンをつけておめかし♪刺しゅうもとても美しく、2千円台とは思えないほど高見えします。お鼻がピンクになっているのも、見逃せないかわいさでした。

■サイドギャザー＆パラコード持ち手でトレンド感◎

本体はマットな質感のナイロン素材で、ほどよくカジュアルかつスポーティな雰囲気。とはいえブラックなので、全体としては大人っぽく持てる印象です。

両サイドには、トレンド感のあるサイドギャザーデザインを採用。付属のパラコードで絞り具合を変えられる仕様になっており、くしゅっとしたシルエットがかわいさのアクセントになっています。

さらに、持ち手までパラコード仕様になっているのも凝ったポイント。細かなところまでデザインのこだわりが感じられます。

■裏地までかわいい！内側はギンガムチェック

バッグの内側にはポリエステル素材の裏地付き。ブラックは、ブラック×ホワイトのギンガムチェック柄になっていて、ファスナーを開けたときまでしっかり特別感があります。

ちなみに、ホワイトはピンクギンガム、グレーはフロントのキティちゃんのリボンとおそろいの千鳥格子柄。どのカラーを選んでも、細部までかわいく仕上げられているのが魅力です。

実際に使ってわかった！機能面の優秀ポイント

■ポイント1：2WAYで使えてシーンを選ばない

取り外し可能なショルダーストラップ付きで、持ち手とショルダーの2WAYで使える仕様です。

持ち手は肩がけできる長さがあり、トートバッグ感覚で使えるのが便利。ショルダーストラップは長さ調整が可能で、肩がけはもちろん斜めがけにも対応しています。

シーンやコーディネートに合わせて持ち方を変えられるのがうれしいポイントです♪

■ポイント2：A4サイズ対応でデイリーユースにぴったり

A4サイズの書類やノートPCが入るサイズ感で、デイリーに使いやすい大きさです。

ノートPCは13インチのものがジャストフィット。開口部にはそこまで余裕がないため、斜め方向で入れていくとスムーズに収納できました。少しコツは必要ですが、慣れれば出し入れしやすい印象でした。

さらに、550mLのペットボトルや折りたたみ傘も収納できるので、見た目以上に実用性抜群です♪

■ポイント3：多ポケット設計で小物も整理しやすい

内側には、フロント側にファスナーポケット、バック側にオープンポケット2つを備えた、合計3つのポケット付き。2,500円以下でこの作りはかなり優秀です。

ファスナーポケットには貴重品を、オープンポケットにはミラーやイヤホンなど、よく取り出す小物を入れると使いやすいと感じました。

欲を言えば、外側背面にもポケットがあるとさらに便利そうですが、内ポケットだけでも十分整理しやすい仕様です。

■ポイント4：大きすぎないのに収納力抜群！

今回は、外出先で仕事をする際の荷物を入れてみました。大きすぎないサイズ感なのに、必要なものはしっかり収納できるのが魅力です。

ノートPC、550mLペットボトル、折りたたみ傘に加えて、薄手のカーディガンまで無理なく入りました。

ただし、ノートPCやペットボトルなど重さのあるものを入れた場合は、持ち手よりショルダーストラップで持つのがおすすめ。持ち手はパラコード仕様のためやや肩に食い込みやすい一方、ショルダーストラップは幅がしっかりあるので、肩への負担が少なく感じました。

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しまむらのハローキティ最新作2WAYショルダーバッグは、ギンガムチェックの刺しゅうやサイドギャザー、裏地のチェック柄など、“大人かわいい”がぎゅっと詰まったアイテムでした。

個人的には、これまで発売されたしまむらのキティちゃんコラボバッグの中で、大人かわいさナンバーワンのイチオシバッグです！

オンラインストアでは取り扱いがありませんが、まだ購入できる店舗があります。（2026年5月13日時点）

また、しまむら公式アプリでは、品番を入力するとお近くの店舗の在庫を検索することも可能です（品番：346-0038）。

しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているので、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむら店舗でチェックしてみてくださいね！

※価格はすべて税込みです。

※品切れの際はご了承ください。

※数に限りがあります。商品入れ替えや売り切れの場合はご容赦願います。