きょう15日も暑かった熊本県内。山鹿市鹿北町で最高気温が2日連続、全国1位となったほか、熊本市など6つの地点で真夏日となりました。



■日傘を差す男性「暑い～暑い いやになる」

■女性「温度差が激しいので中と外エアコンが効いているのと外は、きのうからクラクラするので気をつけないとな･･･と思っている」

30.8度と、2日連続の真夏日となった熊本市。



■永島由菜キャスターリポート「午後1時半の熊本市中央区です。きのうより日差しが強く暑さを感じます。立っているだけでじんわり汗をかく暑さです」

さらに、山鹿市鹿北町は31.6度と7月下旬並みの最高気温で、きのうに続き全国で最も暑くなりました。



こんなに暑いと食べたくなるのが、かき氷！



■永島キャスター「汗をかいた体に冷たさがしみ渡ります。濃厚な抹茶とあずきが相性抜群でおいしいです」



熊本市中央区の「あまみや」では、去年までゴールデンウイーク頃からかき氷を提供していました。



ところが、ことしはお客さんの要望もあり、営業開始以来、最も早い4月11日から提供しています。



■今年初めてかき氷を食べるという2人「すっごいおいしいです。これ目当てに来たのですごく、すっごくおいしいです」

「30分くらい歩いてきたんでかき氷のために、そうです、よりおいしく食べるために」

Qことし何回くらいかき氷食べる？

「ことしの夏は暑いっていいますよね。ずっと食べているかもしれない」



■あまみや 藤田祐華さん「最近はめっきり暑くなったので、かき氷ばかり（提供していて）手が冷たくなるほどです。体の中から冷やして暑い夏を乗り越えてほしいと思います」