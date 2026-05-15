◆【衝撃の事実】「3分で寝落ち」は優秀ではない！ 脳の“強制終了”というワナ

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「3分で寝落ちできる」は優秀ではありません

疲れからか「最近、のび太くんのようにすぐ寝落ちできるんです」と胸を張る人がいます。一見、寝付きが良くて健康的なように聞こえますが、実はそこには大きな落とし穴が隠れています。

早く眠れることは「健康の証」とは限りません

「布団に入って3分以内に意識を失う」といった状態は、本来の自然な入眠とは異なります。通常、人間は布団に入ってから副交感神経が緩やかに優位になり、10分から20分ほどかけて深い眠りへと移行していくのが正常なリズムです。

もし、気絶するかのように極端に短時間で寝落ちしているのであれば、それは体が悲鳴を上げている「慢性的な睡眠不足」のサインかもしれません。脳が限界に達し、いわば“強制終了”がかかっている状態なのです。

日中、無意識に緊張の糸が張り詰める。この過剰な疲労状態を「すぐ寝られるから自分は大丈夫だ」と誤解して放置するのは、非常に危険な兆候と言えます。

睡眠負債は「自覚症状」がないまま積み上がります

睡眠不足によるダメージ、いわゆる「睡眠負債」は借金と同じです。恐ろしいのは、本人に明確な自覚がないまま、じわじわと積み上がっていく点です。負債が溜まれば、本人が気づかないうちに判断力や記憶力が低下し、感情のコントロールも難しくなっていきます。

とくに深い睡眠が確保できていないことは致命的です。脳が情報を整理できず、学習効率が著しく下がってしまうからです。どれほど長時間机に向かって努力しても成果が伸び悩んでいる場合、その背景には「睡眠の質の低下」が深く関係していることが少なくありません。

成長を加速させるのは「根性」ではなく「回復力」です

ビジネスパーソンとしてパフォーマンスをアップするために大切なのは、限界まで自分を追い込んで寝落ちすることではありません。明日のパフォーマンスを最大化するために、戦略的に「回復」を設計することです。

具体的には、寝室の温度を24〜25℃前後に整え、布団の中（寝床内）を33℃前後に保つこと。湿度は50％前後を意識し、寝具によって背骨が自然なS字ラインを描けるようサポートすること。これらは気合や根性の問題ではなく、純粋な「環境の設計」です。

仕事のパフォーマンスを左右するのは、単なる体力ではなく、いかに効率よく自分をメンテナンスできるかという「回復力」にあります。眠りを整えることは、現代において最も確実で、もっとも静かな自己投資といえるでしょう。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。