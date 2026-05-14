ルルルン最新作「ハイドラ 5ALA マスク」で叶える未来感ハリ肌ケア
フェイスマスクブランドとして多くの女性に愛され続ける「ルルルン」から、ハイドラシリーズの最新作『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』が登場。2026年5月14日（木）より全国のPLAZAで先行販売がスタートします。現代人ならではの生活習慣による“老け見え※1”印象に着目し、次世代成分「5-ALA（ファイブアラ）*1」を配合。毎日のスキンケアに取り入れたくなる、うるおいとハリ感に満ちたデイリーエイジングケア※4マスクです。
注目成分5-ALAでうるおい肌へ
『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』は、生命科学発想の次世代成分「5-ALA（ファイブアラ）*1」をメイン成分として配合。
乾燥によるくすみやハリ不足など、“老け見え※3”印象にアプローチしながら、肌本来の美しさを引き出します。
さらに、スマホの長時間使用やブルーライト、不規則な食生活など、現代特有のライフスタイルによる肌悩みに着目。
ハリ・ツヤ・うるおいをサポートする4種の機能性ペプチド*2を厳選し、肌を多角的にケアします。
毎日のスキンケアにプラスすることで、うるおいあふれるフレッシュな肌印象へ。忙しい毎日でも手軽に取り入れやすい“サプリメント感覚”のフェイスマスクとして注目です♪
※1 乾燥によるくすみやハリが不足している肌のこと
※4 年齢に応じたケアのこと
*1 整肌成分：アミノレブリン酸リン酸
*2 整肌成分：トリペプチド-1銅、ハリ・ツヤ成分：アセチルヘキサペプチド-8、ペンタペプチド-3、保湿成分：ヘキサカルボキシメチルジペプチド-12-7Na
毎日使いたい注目の最新作
ルルルン ハイドラ 5ALA マスク
価格：880円（税込）
今回発売される『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』は、現代女性のリアルな悩みに寄り添う機能性と、毎日続けやすい価格帯が魅力です。
内容量：7枚入
先行発売日：2026年5月14日（木）
販売場所：全国のPLAZAにて先行発売
シリーズ累計29億枚※1突破、フェイスマスクブランドNo.1※2のルルルンだからこそ実現できた、毎日心地よく使えるクオリティも魅力。肌にしっかり密着するシートで、うるおいを角質層まで届けます。
また、ハイドラシリーズならではの“うるおい＋α”の発想で、ただ保湿するだけでなく、ハリ感や引き締まり感もサポート。毎日のケアをワンランクアップさせたい方にもぴったりです。
※1 2011年7月～2025年12月の累計販売枚数（当社調べ）
※2 富士経済「化粧品マーケティング要覧2025」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース
毎日のケアで未来の肌を育てて
スマホや不規則な生活など、現代のライフスタイルによる肌ストレスが気になる今だからこそ、毎日のスキンケア選びはとても大切。
『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』は、うるおいケアだけでなく、ハリやツヤ感までサポートしてくれる頼もしい存在です。気軽に続けやすい価格も嬉しいポイント♡
毎日頑張る自分へのご褒美として、未来の肌のための新習慣を始めてみてはいかがでしょうか。