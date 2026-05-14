ルルルン最新作「ハイドラ 5ALA マスク」で叶える未来感ハリ肌ケア

フェイスマスクブランドとして多くの女性に愛され続ける「ルルルン」から、ハイドラシリーズの最新作『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』が登場。2026年5月14日（木）より全国のPLAZAで先行販売がスタートします。現代人ならではの生活習慣による“老け見え※1”印象に着目し、次世代成分「5-ALA（ファイブアラ）*1」を配合。毎日のスキンケアに取り入れたくなる、うるおいとハリ感に満ちたデイリーエイジングケア※4マスクです。

注目成分5-ALAでうるおい肌へ

『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』は、生命科学発想の次世代成分「5-ALA（ファイブアラ）*1」をメイン成分として配合。

乾燥によるくすみやハリ不足など、“老け見え※3”印象にアプローチしながら、肌本来の美しさを引き出します。

さらに、スマホの長時間使用やブルーライト、不規則な食生活など、現代特有のライフスタイルによる肌悩みに着目。

ハリ・ツヤ・うるおいをサポートする4種の機能性ペプチド*2を厳選し、肌を多角的にケアします。

毎日のスキンケアにプラスすることで、うるおいあふれるフレッシュな肌印象へ。忙しい毎日でも手軽に取り入れやすい“サプリメント感覚”のフェイスマスクとして注目です♪

※1 乾燥によるくすみやハリが不足している肌のこと

※4 年齢に応じたケアのこと

*1 整肌成分：アミノレブリン酸リン酸

*2 整肌成分：トリペプチド-1銅、ハリ・ツヤ成分：アセチルヘキサペプチド-8、ペンタペプチド-3、保湿成分：ヘキサカルボキシメチルジペプチド-12-7Na

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毎日使いたい注目の最新作

ルルルン ハイドラ 5ALA マスク

価格：880円（税込）

今回発売される『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』は、現代女性のリアルな悩みに寄り添う機能性と、毎日続けやすい価格帯が魅力です。

内容量：7枚入

先行発売日：2026年5月14日（木）

販売場所：全国のPLAZAにて先行発売

シリーズ累計29億枚※1突破、フェイスマスクブランドNo.1※2のルルルンだからこそ実現できた、毎日心地よく使えるクオリティも魅力。肌にしっかり密着するシートで、うるおいを角質層まで届けます。

また、ハイドラシリーズならではの“うるおい＋α”の発想で、ただ保湿するだけでなく、ハリ感や引き締まり感もサポート。毎日のケアをワンランクアップさせたい方にもぴったりです。

※1 2011年7月～2025年12月の累計販売枚数（当社調べ）

※2 富士経済「化粧品マーケティング要覧2025」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

毎日のケアで未来の肌を育てて

スマホや不規則な生活など、現代のライフスタイルによる肌ストレスが気になる今だからこそ、毎日のスキンケア選びはとても大切。

『ルルルン ハイドラ 5ALA マスク』は、うるおいケアだけでなく、ハリやツヤ感までサポートしてくれる頼もしい存在です。気軽に続けやすい価格も嬉しいポイント♡

毎日頑張る自分へのご褒美として、未来の肌のための新習慣を始めてみてはいかがでしょうか。