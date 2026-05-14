【カルディ最新セール】今週は都内各所にドーンと追加！コーヒー豆特価＆10％オフ、5月15日以降スタートの店舗まとめたよ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年5月14日時点で発表されている、5月15日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
首都圏在住のみなさん必見！
「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。
対象店舗は以下の通りです。
【5月15日から19日】
・チャチャタウン小倉店（福岡県）
・カエデウォーク長津田店（神奈川県）
・イオンモール川口店（埼玉県）
・荏原町店（東京都）
【5月16日から20日】
・大曲店（秋田県）
・イオンモール日根野店（大阪府）
・イオン千歳店（北海道）
・イオンモール土浦店（茨城県）
・イオンスタイル仙台卸町店（宮城県）
【5月20日から24日】
・江坂店（大阪府）
【5月21日から25日】
・海老名マルイ店（神奈川県）
・宮原店（埼玉県）
・ゆめタウン三豊店（香川県）
・イトーヨーカドー南大沢店（東京都）
・三軒茶屋 茶沢通り店（東京都）
・パルコヤ上野店（東京都）
・イオンタウン千種店（愛知県）
・あべのキューズモール店（大阪府）
・京王リトナード永福町店（東京都）
・フレル・ウィズ自由が丘店（東京都）
早いことに、5月も後半戦に突入。今週は東京都を中心に、全国各地でセール対象店舗が追加されます。
近隣店舗でオトクに買い物ができるかも......！
（東京バーゲンマニア編集部）