【カルディ最新セール】今週は都内各所にドーンと追加！コーヒー豆特価＆10％オフ、5月15日以降スタートの店舗まとめたよ。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年5月14日時点で発表されている、5月15日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

首都圏在住のみなさん必見！

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【5月15日から19日】

・チャチャタウン小倉店（福岡県）

・カエデウォーク長津田店（神奈川県）

・イオンモール川口店（埼玉県）

・荏原町店（東京都）

【5月16日から20日】

・大曲店（秋田県）

・イオンモール日根野店（大阪府）

・イオン千歳店（北海道）

・イオンモール土浦店（茨城県）

・イオンスタイル仙台卸町店（宮城県）

【5月20日から24日】

・江坂店（大阪府）

【5月21日から25日】

・海老名マルイ店（神奈川県）

・宮原店（埼玉県）

・ゆめタウン三豊店（香川県）

・イトーヨーカドー南大沢店（東京都）

・三軒茶屋 茶沢通り店（東京都）

・パルコヤ上野店（東京都）

・イオンタウン千種店（愛知県）

・あべのキューズモール店（大阪府）

・京王リトナード永福町店（東京都）

・フレル・ウィズ自由が丘店（東京都）

早いことに、5月も後半戦に突入。今週は東京都を中心に、全国各地でセール対象店舗が追加されます。

近隣店舗でオトクに買い物ができるかも......！

（東京バーゲンマニア編集部）