プレミアリーグ 25/26の第31節 マンチェスター・シティーとクリスタルパレスの試合が、5月14日04:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ラヤン・アイト ヌーリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、ブレナン・ジョンソン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）はベンチからのスタートとなった。

32分に試合が動く。マンチェスター・シティーのフィル・フォーデン（MF）のアシストからアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに40分マンチェスター・シティーが追加点。フィル・フォーデン（MF）のアシストからオマル・マルムーシュ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、マンチェスター・シティーは同時に2人を交代。マテウス・ヌネス（MF）、ヨシュコ・グバルディオル（DF）に代わりナタン・アケ（DF）、ジェレミ・ドク（FW）がピッチに入る。

60分、クリスタルパレスは同時に3人を交代。ウィル・ヒューズ（MF）、イエレミ・ピノ（FW）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）に代わりアダム・ウォートン（MF）、イスマイラ・サール（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）がピッチに入る。

75分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ブレナン・ジョンソン（FW）から鎌田 大地（MF）に交代した。

79分、マンチェスター・シティーは同時に2人を交代。オマル・マルムーシュ（FW）、ベルナルド・シルバ（MF）に代わりラヤン・シェルキ（MF）、マテオ・コバチッチ（MF）がピッチに入る。

82分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ダニエル・ムニョス（DF）からナサニエル・クライン（DF）に交代した。

82分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。フィル・フォーデン（MF）からジョン・ストーンズ（DF）に交代した。

84分マンチェスター・シティーが追加点。ラヤン・シェルキ（MF）のアシストからサビーニョ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが3-0で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は75分から交代で出場した。81分にイエローカードを受けている。

2026-05-14 06:00:11 更新