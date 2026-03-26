「そこに置かないで」ただの注意を「攻撃された」と号泣！「適当にやって」がわからない…発達障害の思考回路を漫画化【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「はかりの上に物を置かないでね」と注意されただけなのに、「責められた」「攻撃された」と感じて涙が出てしまう。そんな“伝わり方のズレ”を描いた漫画が注目を集めている。発達障害当事者としての経験を発信している春野あめ(@AmeHaruno)さんの「発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた」より、「case.04ちょっとした言葉を攻撃と感じる」を紹介。自身の特性と向き合いながら制作した本書について話を聞いた。
幼い頃から人間関係がうまくいかず、さまざまなトラブルに悩まされていたという春野さん。「なんでできないの？」と責められても、自分でも理由がわからず苦しんできた。
本書では、発達障害による“認識のズレ”を具体例とともに描いている。たとえばcase.01では、仕事中に手が空き、先輩から「適当にほかのことやってて」と言われた場面が登場する。しかし春野さんは、“適当にできる仕事”が思い浮かばず、結果的にYouTubeを見てしまい、「さすがにそれは…」とあきれられてしまった。
曖昧な指示から相手の意図を汲み取ることが難しい。そんな特性が、職場でのすれ違いにつながっていたという。
■ちょっとした注意→「攻撃された」と脳内変換
「ちょっとした言葉を攻撃と感じる」をテーマにしたcase.04では、物を片付けている際、「はかりの上に置かないで！」と注意されるシーンが描かれる。
相手は「精密機械だから置きっぱなしにするのはよくないんだよ」と説明するが、春野さんは“注意”として受け取れず、「責められた」「攻撃された」と感じて涙が出てしまう。
発達障害は「なんで失敗を繰り返すの？」「わざとやってるの？」と誤解されやすい。しかし当事者側は、そのたびに傷つき、落ち込み、過去の失敗体験まで連鎖的に思い出してしまうこともあるという。
春野さんは、発達障害と診断されてから、自分の特性や二次障害と向き合えるようになるまで8年かかったと振り返る。本書では、「なぜそんな行動をしてしまうのか」「どうすればトラブルを減らせるのか」を、自身の経験をもとに整理している。監修は臨床心理士の中島美鈴さんが務めた。
■「自分を知ることが大切」
本書を描いたきっかけについて春野さんは、「当事者は周りから理解を得にくいため、二次障害を起こし、人間関係のトラブルが増えていく。さらに、特性からのトラブルも多い」という話を編集者にしたことが始まりだったと語る。
編集者から「トラブルの際にそのような言動をしたのはなぜなのか？当事者の思考回路を知りたい」と提案を受け、「発達障害についてもっと詳しく描きたい」「いろんな人に知ってほしい」という思いから執筆を決意したという。
また、本書には自身が実際に経験した対人トラブルを多数収録。当時の思考回路や特性の解説に加え、どうすれば自分をコントロールしやすくなるのか、周囲と調和しやすくなるのかについても、工夫や考え方、支援窓口など多方面から改善策を紹介している。
制作では、専門書や論文を読み込みながら情報を整理し、漫画としてまとめる作業が特に大変だったそうだ。
■診断はあってもなくてもいい
「もしかして私も発達障害かも」と悩んでいる人へ向けて、春野さんは「悩んだら、すぐに心療内科に行ってみてください！発達検査を受けられるなら受けてみてください！」とメッセージを送る。
その一方で、「診断はあってもなくてもいいです！」とも語り、「まず自分にはどんな特性があるのかを知ることが大切」だと強調する。「どこでつまずいてきたのか、自分でも気づいていなかったトラウマは何なのか。一歩一歩、自分を知っていくことが大切だと思っています。今回の漫画が、自己理解のちょっとした足しになったらうれしいです」
さらに読者へ向け、「少しでも助けになったり、癒やしになったりしたらいいなあと思います。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
本書にはそのほか、「人との距離感がおかしい」「融通がきかない」「自覚なく人を不快にさせてしまう」「嘘をつく」など、ASDやADHD傾向にまつわる13のケースも収録されている。“生きづらさ”に悩む人にとって、自己理解のヒントになる1冊といえそうだ。
取材協力：春野あめ(＠AmeHaruno)
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