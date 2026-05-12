絶妙シルエットのデニム「スキニーよりもゆるく・ストレートよりも細め」





「ストレートよりも細め・スキニーよりもゆるめ」

タイムレスな存在だからこそ、シルエットに今のムードが反映される。ワイドからスリムへと徐々に移行している流れをくんで、ひと足先に王道カジュアルをスマート化。







女らしさが薫るカーヴィーなヒップライン

SOMETHING「ELSA STRAIGHT」ライトブルーストレートデニムパンツ／SOMETHING（エドウイン・カスタマーサービス）

デニムを軸に「力の抜けたセンシュアル」。前ポケットの開きやベルトループの位置、前立ての仕上がりに至るまで。日本の女性に向けたデニムを展開するブランドだからこそ実現できた腰まわりの丸みをキレイに見せる、バランス力に優れた１本。お尻がコンパクトに見えるよう、後ろポケットは大きめに設計。







デニムパンツ／ニードバイ ヘリテージ（ゲストリスト）

上も下もクロップト丈を選びボーイッシュな装いをキレ味よく。紳士な足元が引き立つ丈で、細身ストレートのシャープさをあと押し。ネイビー×ブルーの同系色でそろえると、いっそう上品。







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