グラモア「パフュームブラ」10周年リニューアル♡軽やかな着け心地へ

育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」の人気アイテム「パフュームブラ」が、発売10周年を記念してリニューアル♡2026年5月25日（月）より発売されます。補正力とデザイン性を兼ね備えた名品ブラが、さらに軽やかな着け心地へ進化。予約販売期間となる5月8日（金）～5月25日（月）は、特別価格税込3,500円で購入できる注目のアニバーサリー企画も開催されます。

愛され続ける人気ブラの魅力

「パフュームブラ」は、グラモアのシグニチャーである「グラモアブラ」のホールド感を受け継ぎながら、華やかなデザイン性をプラスした人気シリーズ。

使用感満足度96％を誇り、楽天市場ではレビュー1,043件、4.44点（2026年4月時点）という高評価を獲得しています。

特に魅力なのが、ワイヤー円隔を広めに設計している点。乳間が離れている方や平胴体型の悩みに寄り添い、流れたお肉を中央へしっかり寄せながら、自然で美しいバストラインを演出してくれます。

ふっくらとしたデコルテが生まれ、横から見たシルエットまで美しく整えてくれるのが特徴です。

さらに、補正ブラらしさを感じさせない繊細なレースデザインも人気の理由♡「キスするブラ」と同じ柄のレースを採用しているため、シリーズショーツとのコーディネートも楽しめます。

パフュームブラ



価格：4,950円（税込）／予約特別価格：3,500円（税込）

予約期間：2026年5月8日（金）AM10:00～5月25日（月）AM9:59

発売日：2026年5月25日（月）

サイズ：B～C65～75／D～G65～80

カラー：ブラック／スキン

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10周年リニューアルでさらに快適に

今回のリニューアルでは、「もっと軽やかに、自分のまま美しく」をテーマに、機能性はそのままに今の時代に合ったナチュラルな美しさを追求しました。

まず注目したいのが、リフトパーツとバックパーツに採用されたパワーネット素材。

これまでの艶感ある素材から、シアー感のある軽やかなデザインへ変更されたことで、通気性が向上。長時間着けても快適な着用感を叶えています。

また、カップの深さを見直したことで、包み込まれるような安心感がアップ。さらに、パッド形状は人気の「グラモアブラ」と同仕様にリニューアルされ、より自然にフィットする設計になりました。

デザインだけでなく、毎日使いたくなる快適性も追求された一枚に仕上がっています♪

定番カラーで長く愛せる一枚に

リニューアル第一弾として登場するのは、使いやすい定番カラー「ブラック」と「スキン」の2色。どちらもファッションやシーンを選ばず、デイリーに活躍してくれる万能カラーです。

年齢を重ねても心地よく愛用できるように進化した「パフュームブラ」。美しいシルエットと軽やかな着け心地を両立した新しい一枚を、ぜひチェックしてみてください♡