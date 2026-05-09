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【ノイキャンにこだわる】実はこのヘッドフォンは外音取り込みがすごすぎる！「ANKER Soundcore Space2」をレビューします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【ノイキャンにこだわる】実はこのヘッドフォンは外音取り込みがすごすぎる！「ANKER Soundcore Space2」をレビューします」を公開した。動画では、Ankerのヘッドホン「Soundcore Space 2」の機能や音質を詳細にレビューし、特に驚異的な外音取り込み機能とノイズキャンセリングの威力を高く評価している。



戸田氏はまず、本体のデザインや装着感について言及。「継ぎ目が目立たない高級なデザイン」と質感を称賛しつつ、重量は約261gと一般的な重さでありながら、低反発素材のような柔らかいイヤパッドによって「装着時の負担感が少ない」と快適さをアピールした。



さらに、実際に装着して各種機能を検証。標準モードの段階で「周りの音がかなり聞こえない」と高い遮音性を示した上で、外音取り込みモードに切り替えると「着けていないように感じる」「風通しがよくなったように感じる」とその自然さに驚愕。これまで数多くのガジェットをレビューしてきた戸田氏にとっても「この体験はちょっと初めてかもしれない」と言わしめるほどの完成度だった。



また、「ウルトラノイズキャンセリング3.5」をオンにした際の静寂さや、ヘッドホンを外すだけで音楽が自動で一時停止する装着検出センサーの利便性についても実演を交えて紹介。音質については「クセのない聴きやすい音」としつつも、「音質の良さ以上に、ノイキャンと外音取り込みの機能性がとんでもない」と、独自の視点で同製品の強みを熱弁した。



動画の終盤、戸田氏は動画撮影時点での価格を16,990円と紹介した上で、総括として72点の高得点をつけた。長時間バッテリーや専用アプリの充実度も含め、圧倒的な機能性を持つ同製品は、日常使いでストレスフリーな音楽体験を求めるユーザーにとって、有力な選択肢となりそうだ。