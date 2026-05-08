5月5日、女優・永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ！？』（TBS系）の第5話が放送。劇中に、女優でタレントの佐藤江梨子が登場し、その近影に驚きが広がっている。

同ドラマは、子育てを卒業した50歳の主婦の主人公・待山みなとが、おすしを学ぶ“鮨アカデミー”に参加し、鮨職人を目指す人生応援コメディだ。

「佐藤さんは、俳優の山時聡真さん演じる森蒼斗の母親・森温子（もり あつこ）役を演じ、ゲスト出演しました。大学に通っていると思っていた息子が“鮨アカデミー”に通っていることを知り巻き起こる騒動で、息子のために猪突猛進する熱い“ギャルママ”という役どころ。破天荒なキャラクターを熱演していました」（テレビ局関係者）

劇中に登場した佐藤は、黒髪にシルバーのメッシュが入っている派手な髪型を披露。濃いめのリップが際立つ派手メイクや、大ぶりのピアスなど、完璧なギャルママ風のビジュアルを見せた。その姿に視聴者は騒然。佐藤とは気づかなかったと驚く声が相次いだ。

《一瞬だれかわかんなかった》

《どっかで見たことあるなーと思ってたら、サトエリかーー！》

《サトエリだったのか！最後まで「見たことあるけど、誰だっけ？」と思ってた》

母親役かつギャル風メイクにより、これまでのイメージとのギャップが際立ち、騒然となったようだ。

「佐藤さんは1999年に芸能デビュー。抜群のプロポーションでグラビアアイドルとして一世を風靡しました。『サトエリ』の愛称で世間から親しまれ、気さくな明るいキャラクターはバラエティ番組などにも引っ張りだこ。多数のメディアに出演していました」（芸能プロ関係者）

それだけではなく、2007年には映画『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』でヨコハマ映画祭主演女優賞を受賞。女優としての実力も積み上げていった。

しかし、2015年に一般男性と結婚し、同年に第1子男児を出産してからは露出が減っていた。

「出産後すぐに芸能活動を再開しましたが、それ以前と比べると少しペースダウンしながら仕事と育児を両立させてきました。近年は、2025年6月に公開されたホラー映画『きさらぎ駅 Re:』や、2026年1月に放送されたドラマ『家庭教師の岸騎士です。』（BS朝日）に出演。お子さんはすでに小学生となり子育ても落ち着いたようで、仕事の幅が広がってきているようです」（前出・芸能プロ関係者）

今後は女優としての活躍を見られる機会が増えそうだ。