韓国発のビューティブランド「アロセル（Arocell）」が、日本市場で本格展開し、Qoo10などのオンラインのほか、全国のロフト店舗での取り扱いを開始した。

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アロセルは、韓国で広がる「スローエイジング」（自分らしく年齢を重ねていくためのケア）の考えのみ留まらず、独自のサイエンスに基づいたアプローチでハリツヤを感じる大人肌へと導くケアアイテムを提案。韓国最大級の口コミサイト「ファヘ」で2025年度エイジングケアマスク部門ベストエンブレムを受賞するなど、支持を集めている。

ロフトでは、コラーゲンを配合した密着度の高いゲルを採用し、肌にしっかりとフィットして弾力のあるなめらかな肌へと整える「スーパーコラーゲンマスク」（4枚入り、2700円）のほか、美白アンプル1本分を閉じ込め、シミ予備軍からできてしまったシミまでアプローチして明るい肌印象へと導く「メラトラネックスマスク」（4枚入り、3100円）、銅よりも導電性に優れた次世代のナノ物質グラフェンを用いて肌の角層への浸透をサポート、ブースティング力を高めることを目指した「ボツルケア グラフェンマスク」（5枚入り、2200円）のフェイスマスク3種を販売している。