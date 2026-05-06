老け見えするチークの色とは？ちょっと色味が違うだけで、ふわっと自然な血色になった
コーラルを塗ると、黄みが強く出てしまい、肌のくすみが目立つような気がする。そんな経験から、40代以降になるとコーラル系のチークを避けるようになったという方も多いのではないでしょうか。
※コーラルは珊瑚（サンゴ）の意味で、オレンジみのあるピンク。
現在49歳の筆者自身もその一人で、コーラルは「若い人向けの色」「老けて見える色」というイメージを40代から持っていました。ところが今回、その固定観念を覆したのが、セザンヌの新作チーク「チークブラッシュ 06 フラワーコーラル」でした。
◆「コーラルは老け見えする」と思い込んでいた理由
コーラルチークは血色感が出て華やかに仕上がる反面、年齢とともに徐々に肌の黄みが強まることを考えると、40代以降の肌では、黄みだけが浮いてしまったり、逆に頬の影と混ざってくすんで見えたりすることがあります。
そのため、筆者自身も、「コーラル＝若い人向けの可愛い色」というイメージで避けつつも、アイメイクやリップメイクのつなぎとして使えたら便利なのにと考えていました。
特に濃く発色するタイプだと、頬だけが主張してしまい、顔全体のバランスが取りにくくなることもあるかもしれません。だからこそ筆者自身も、ここ数年は青みピンク系や透け感のある赤のチークの出番が多くなっていました。
◆新色フラワーコーラルは、何が違うのか。40代でも浮かない理由
コーラルチークは一見どれも似て見えますが、40代以降の肌にのせたときの印象は、実は大きく差が出ると感じています。特にこれまでのコーラルは、黄みが強く出たり、肌のくすみと混ざってしまったりして、思ったより顔色が沈んで見えることもありました。
そのような中で、今回の新色「06 フラワーコーラル」を試して感じたのは、コーラルの中でも一味違う設計になっているということでした。
黄みを強く出すというよりも、血色のニュアンスをふわっと足すような発色。肌の色を選ばずになじみやすいバランスになっています。いわゆる「オレンジ感の強いコーラル」とは少し違い、頬の上で色だけが浮く感じが出にくいのが特徴です。
また、粉質もしっとりしていて、肌への密着感が高く、ふわっとのせても粉っぽさが出にくい印象。ここも、年齢を重ねた肌にとっては安心できるポイントです。
さらに、この色はチークとしてだけでなく、アイシャドウとしても使える設計になっているので、メイクの幅も広がるという印象を持ちました。
◆49歳が実際に使ってみたら
これまでのコーラルとは少し違うと感じていても、自分の肌にのせることにはどこか不安が残っていました。コーラルは好きな色でありながら、これまでの経験から年齢的に「少し難しい色」という印象があったからです。
それでも実際に頬にのせてみると、その印象は変わりました。最初に感じたのは、色が前に出すぎないことです。頬だけが浮くのではなく、肌の延長のように自然に色がのり、血色が足される感覚に近い仕上がりでした。
それでいて、顔全体がぼんやりすることもなく、適度に明るさが出るため、むしろ表情がやわらかく親しみやすい印象に見えます。これまで避けてきたコーラルとは違い、「無理している感じ」が出にくいのも印象的でした。
◆アイシャドウとして使うのもおすすめ
アイシャドウとして薄く重ねてみると、くすみがちな49歳の目元をふわっと明るく見せてくれる印象がありました。コーラルのやわらかい色がまぶたに自然になじみ、重たくならずに血色感だけをそっと足してくれるような仕上がりです。
また、ほどよい明るさが出ることで、目元に軽いふくらみが生まれ、ハリ感があるように見えるのも印象的でした。色の強さで視線を引きつけるのではなく、影をやわらげて目元全体を整えてくれるような感覚。日常使いしやすいアイシャドウだと感じます。
コーラルは、選び方次第で印象が大きく変わる色だと改めて感じました。必ずしも避けるべき色ではなく、黄みに寄りすぎず、肌になじむバランスであれば、40代以降でも十分に取り入れられる色なのかもしれません。
今回のセザンヌの新色は、なじみ方がとても自然で、無理なく使えるコーラルのひとつだと感じます。これまで持っていたコーラルのイメージも、更新されていくような感覚がありました。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_
※コーラルは珊瑚（サンゴ）の意味で、オレンジみのあるピンク。
現在49歳の筆者自身もその一人で、コーラルは「若い人向けの色」「老けて見える色」というイメージを40代から持っていました。ところが今回、その固定観念を覆したのが、セザンヌの新作チーク「チークブラッシュ 06 フラワーコーラル」でした。
コーラルチークは血色感が出て華やかに仕上がる反面、年齢とともに徐々に肌の黄みが強まることを考えると、40代以降の肌では、黄みだけが浮いてしまったり、逆に頬の影と混ざってくすんで見えたりすることがあります。
そのため、筆者自身も、「コーラル＝若い人向けの可愛い色」というイメージで避けつつも、アイメイクやリップメイクのつなぎとして使えたら便利なのにと考えていました。
特に濃く発色するタイプだと、頬だけが主張してしまい、顔全体のバランスが取りにくくなることもあるかもしれません。だからこそ筆者自身も、ここ数年は青みピンク系や透け感のある赤のチークの出番が多くなっていました。
◆新色フラワーコーラルは、何が違うのか。40代でも浮かない理由
コーラルチークは一見どれも似て見えますが、40代以降の肌にのせたときの印象は、実は大きく差が出ると感じています。特にこれまでのコーラルは、黄みが強く出たり、肌のくすみと混ざってしまったりして、思ったより顔色が沈んで見えることもありました。
そのような中で、今回の新色「06 フラワーコーラル」を試して感じたのは、コーラルの中でも一味違う設計になっているということでした。
黄みを強く出すというよりも、血色のニュアンスをふわっと足すような発色。肌の色を選ばずになじみやすいバランスになっています。いわゆる「オレンジ感の強いコーラル」とは少し違い、頬の上で色だけが浮く感じが出にくいのが特徴です。
また、粉質もしっとりしていて、肌への密着感が高く、ふわっとのせても粉っぽさが出にくい印象。ここも、年齢を重ねた肌にとっては安心できるポイントです。
さらに、この色はチークとしてだけでなく、アイシャドウとしても使える設計になっているので、メイクの幅も広がるという印象を持ちました。
◆49歳が実際に使ってみたら
これまでのコーラルとは少し違うと感じていても、自分の肌にのせることにはどこか不安が残っていました。コーラルは好きな色でありながら、これまでの経験から年齢的に「少し難しい色」という印象があったからです。
それでも実際に頬にのせてみると、その印象は変わりました。最初に感じたのは、色が前に出すぎないことです。頬だけが浮くのではなく、肌の延長のように自然に色がのり、血色が足される感覚に近い仕上がりでした。
それでいて、顔全体がぼんやりすることもなく、適度に明るさが出るため、むしろ表情がやわらかく親しみやすい印象に見えます。これまで避けてきたコーラルとは違い、「無理している感じ」が出にくいのも印象的でした。
◆アイシャドウとして使うのもおすすめ
アイシャドウとして薄く重ねてみると、くすみがちな49歳の目元をふわっと明るく見せてくれる印象がありました。コーラルのやわらかい色がまぶたに自然になじみ、重たくならずに血色感だけをそっと足してくれるような仕上がりです。
また、ほどよい明るさが出ることで、目元に軽いふくらみが生まれ、ハリ感があるように見えるのも印象的でした。色の強さで視線を引きつけるのではなく、影をやわらげて目元全体を整えてくれるような感覚。日常使いしやすいアイシャドウだと感じます。
コーラルは、選び方次第で印象が大きく変わる色だと改めて感じました。必ずしも避けるべき色ではなく、黄みに寄りすぎず、肌になじむバランスであれば、40代以降でも十分に取り入れられる色なのかもしれません。
今回のセザンヌの新色は、なじみ方がとても自然で、無理なく使えるコーラルのひとつだと感じます。これまで持っていたコーラルのイメージも、更新されていくような感覚がありました。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_