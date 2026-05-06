レイズ戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地レイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回に今季10号ソロを放った。これで直近5戦5発の量産態勢。さらに守備でも華麗な動きを披露し、ファンも驚きの声をあげた。

まるでショートのような守備だった。5回1死一塁、左打者アランダが逆方向へライナーを放った。ブルージェイズ守備陣はシフトを敷いており、三塁手の岡本がショートの定位置付近にいた。打球に飛びつき、1つアウトを取ると、素早く一塁へ。ゲッツーに仕留めた。

ブルージェイズ地元局「スポーツネット」の放送席では「ライナーがオカモトヘ！ ゲッツーを奪った！」「なんてプレーだ！ 一塁手ソーサも好プレーでした。スピードがレイズ自身を痛めつけてしまいました」と、一走シンプソンの快足があだとなったことを指摘しつつ、岡本のプレーを称えていた。

この日は初回2死の第1打席で、相手先発ラスムセンの直球をはじき返した。力負けせず右中間席へ叩き込む今季10号先制ソロ。パワーを見せつけ、メジャー1年目で2桁本塁打に到達した。攻守に躍動している。



（THE ANSWER編集部）