食べる前からテンションアガるッッッ！【サーティワン】カップも可愛い♡「新作アイス」

あたたかい季節になり、ひんやりとした口当たりのデザートが恋しくなってきた人も多いのではないでしょうか。【サーティワン】では、アクションゲーム「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を余すことなく表現した、愛らしい新作が登場しています。今回は、思わず集めたくなるような特別感のあるおまけ付きのコラボアイスをご紹介します。

限定デザインのカップに注目！

「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」は、好みの味を2種類選んで楽しめるアイスです。@ftn_picsレポーターHaruさんは、「よく見るとパワースターに目が！！！」と、細かなこだわりに注目。特別なカップと色鮮やかなアイスとを合わせれば、さらに華やかで気分が高まる見た目に仕上がりそうです。

特別感のあるキラキラステッカー

数量限定でもらえるおまけのステッカーも、見逃せないポイント。星の形をした「グランドスター型 シャインステッカー」は、きらきらと光を反射するデザインになっており、いくつも集めたくなりそう。スマートフォンや手帳など、お気に入りの持ち物に貼って楽しむのも良いかもしれません。なくなり次第配布終了のようなので、欲しい人は早めに店舗へ足を運んでみて。

愛らしいチャーム付きのダブルカップ

「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」は、王冠のピックが目を引く一品。さらに、愛らしいキャラクターの形をしたスプーン用のチャームが付属しているのも嬉しいポイント。アイスクリームを楽しむ前のワクワク感をさらに高めてくれそうです。

集めて楽しい限定のおまけ付き！

カップとステッカーが一緒に写った写真からも、作品の世界観がたっぷりと詰め込まれていることが伝わってきます。レポーターHaruさんも「食べる前からテンションアガるッッッ！」と大歓喜。食べる楽しさはもちろん、可愛らしいグッズを手に入れる喜びも同時に味わえます。この時期だけの特別なコラボを、思う存分満喫しましょう！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里