北川景子、肩出しドレスオフショに反響「神々しい」「クラクラします」
女優の北川景子が2日、Xを更新。ドレス姿のオフショットを披露すると、ファンから「神々しい」「更に輝いてますね」などの称賛が集まった。
【写真】北川景子、あの、黒島結菜、窪塚洋介ら 豪華登壇者が集結したレッドカーペットの模様
北川が投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。映画祭クロージング作品で5月8日に公開される映画『未来』の出演者として映画祭に参加した北川は、レッドカーペットで赤いワンショルダーのドレス姿を披露した。
彼女の投稿にファンからは「神々しいまでのスタイルの良さ」「赤いドレスで更に輝いてますね」「素敵過ぎて女性の私でもクラクラします」といった声が相次いでいる。
■北川景子（きたがわ けいこ）
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。2003年10月スタートのドラマ『美少女戦士セーラームーン』（CBC・TBS系）で女優デビュー。2006年には映画『間宮兄弟』でスクリーンデビューを果たす。以降、数多くの話題作に出演。2026年は映画『未来』の公開が控えている。プライベートでは2016年1月にアーティストでタレントのDAIGOと結婚。2020年9月に第1子女児を出産、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「北川景子」X（@KKeiko_official）
【写真】北川景子、あの、黒島結菜、窪塚洋介ら 豪華登壇者が集結したレッドカーペットの模様
北川が投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。映画祭クロージング作品で5月8日に公開される映画『未来』の出演者として映画祭に参加した北川は、レッドカーペットで赤いワンショルダーのドレス姿を披露した。
■北川景子（きたがわ けいこ）
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。2003年10月スタートのドラマ『美少女戦士セーラームーン』（CBC・TBS系）で女優デビュー。2006年には映画『間宮兄弟』でスクリーンデビューを果たす。以降、数多くの話題作に出演。2026年は映画『未来』の公開が控えている。プライベートでは2016年1月にアーティストでタレントのDAIGOと結婚。2020年9月に第1子女児を出産、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「北川景子」X（@KKeiko_official）