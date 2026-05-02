「何年も前の羽織り」着てる人へ！【ユニクロ】大人に似合う♡「今っぽデニムシャツ」

季節の変わり目に1枚あると便利な羽織りアイテム。頼りになるだけに、気づけば何年も同じものを着ている……なんてことも。大人女性が新しく買うなら、トレンド感のあるデニムアイテムをがおすすめ。今回は、【ユニクロ】から登場したデニムシャツに注目しました。羽織りとしても1枚着としても使いやすく、ワードローブに備えておくと大活躍の予感。

スタイリングしやすいショート丈シャツ

【ユニクロ】「デニムボクシーシャツ / 5分袖」\2,990（税込）

コンパクトな着丈で、パンツともスカートとも合わせやすいデニムシャツ。ややゆとりのあるボクシーシルエットなので、羽織りとしての活躍にも期待できます。二の腕をカバーする、幅にゆとりのある5分袖もポイント。シンプルなデザインで着まわしやすく、長袖レースインナーやワンピースなど、女性らしいアイテムとも好相性です。

ミニ丈スカートと合わせてスポーティーに

こちらは色違いのネイビー。知的で落ち着いた雰囲気のネイビーは、今季のトレンドとしても注目のカラーです。ボタンを留めればきちんと感も醸し出せるのが、このシャツの魅力かも。ユニクロ公認インフルエンサーの@panko0821さんは「羽織りとしても1枚できても可愛い」「コンパクトなこの感じが◎」と高評価。ミニスカートを合わせ、アウトスタイルで着こなしてもバランスよくまとまっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M