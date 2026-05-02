「ムーミン アラビア」から5年にわたるサマーシリーズ「リビエラ」が始動！第一章「ホリデーラッシュ」が登場
フィンランドのライフスタイルブランド「ムーミン アラビア」は、サマーシーズナルコレクション「Holiday Rush(ホリデーラッシュ)」を、2026年5月6日(振休)から限定発売する。また、4月22日より日本限定のスペシャルマグ「SIMPLE JOY(シンプルジョイ)」が、数量限定で登場している。
【画像】「ムーミン アラビア」の新作サマーシリーズを見る
■5年にわたる新たなサマーシリーズの第一章
毎年、夏に登場する「ムーミン アラビア」のサマーコレクション。2026年から5部構成、5年にわたる新たなサマーシリーズとして、“ムーミン一家の旅の物語”をテーマにした「リビエラ」がスタート。1955年に発表されたコミックス『南の島にくりだそう』に着想を得て展開される。
『南の島にくりだそう』は、フランス南部からイタリア北西部にかけて広がる地中海沿岸地域の「リビエラ」を舞台に、南の海岸リゾートへ旅したムーミン一家が、慣れない環境の中でさまざまな出来事に出合う様子がユーモラスに描かれている。
5月6日(振休)から発売されるのは、第一章となる「ホリデーラッシュ」。旅の出発前の慌ただしいながらも心躍る準備の時間を表現し、いっぱいに詰め込んだスーツケースの上で跳ねているムーミンや、必要なものを慎重に選ぶムーミンママが生き生きと描かれている。さらに一部のモチーフには、コミック『ムーミン、海へいく』(1959年)の要素も取り入れられている。
世界中にコレクターもいるマグはもちろん、公式オンラインと限定店舗ではトレイ、ペーパーナプキン、キッチンタオル、ミニマグなどを展開。
これからの季節に活躍しそうなトートバッグやサーモボトルなど、日常の外出シーンや旅行などにも使えるアイテムも。夏以降発売予定の商品も含め、11アイテムが登場する。
また、マグの内側や今回初めてプレートの縁には「The key is under the window-sill!(鍵は窓の下の枠にあるよ！)」という特別なメッセージが。家族が留守のときでもムーミンやしきの扉は開かれているという、ムーミン一家の温かな思いやりを象徴している。
■日本限定販売のスペシャルなマグも登場！
サマーシリーズ発売の前に、もう1つスペシャルなアイテムが登場している。4月22日に発売されたのは、日本限定マグ「シンプルジョイ」。絵柄を見て、ピンときたムーミンファンも多いかもしれない。これは、2026年2月に「ムーミンバレーパーク」で展開された「ムーミンバレーパークオリジナル MOOMIN ARABIA マグ 2026『SIMPLE JOY』」のカラーバリエーションだ。
ムーミン谷の穏やかな日常に流れる、静かで優しい魔法のようなひとときを描いたデザインで、コミックス『黄金のしっぽ』、『ムーミン谷のきままな暮らし』、『恋するムーミン』、『家をたてよう』のオリジナルイラストに着想を得たもの。
ムーミンがスナフキンと静かに釣りの時間を楽しむ姿と、ゆったりと休息を味わうムーミンパパ、ムーミン谷の出来事を伝えようと急ぐスノークのおじょうさん、そしてバラの世話をしながら穏やかな時間を過ごすムーミンママの姿が描かれている。
見ているだけでほっこりしてしまう、かわいいイラストが印象的。ゆったりと穏やかな時間を過ごすムーミンたちの姿を見ながら、日ごろの忙しさを一旦忘れてゆっくりとティー＆コーヒータイムを楽しみたくなる。
これから5年にわたって展開されるサマーシリーズ「リビエラ」も、日本限定マグも、ムーミンファンはもちろん、このかわいさに心が躍る人も多いのでは。日常に彩りをプラスし、気持ちを上げてくれるムーミンのアイテムを、ぜひチェックしてみよう。
(C)Moomin Characters(TM)
取材・文／岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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毎年、夏に登場する「ムーミン アラビア」のサマーコレクション。2026年から5部構成、5年にわたる新たなサマーシリーズとして、“ムーミン一家の旅の物語”をテーマにした「リビエラ」がスタート。1955年に発表されたコミックス『南の島にくりだそう』に着想を得て展開される。
『南の島にくりだそう』は、フランス南部からイタリア北西部にかけて広がる地中海沿岸地域の「リビエラ」を舞台に、南の海岸リゾートへ旅したムーミン一家が、慣れない環境の中でさまざまな出来事に出合う様子がユーモラスに描かれている。
5月6日(振休)から発売されるのは、第一章となる「ホリデーラッシュ」。旅の出発前の慌ただしいながらも心躍る準備の時間を表現し、いっぱいに詰め込んだスーツケースの上で跳ねているムーミンや、必要なものを慎重に選ぶムーミンママが生き生きと描かれている。さらに一部のモチーフには、コミック『ムーミン、海へいく』(1959年)の要素も取り入れられている。
世界中にコレクターもいるマグはもちろん、公式オンラインと限定店舗ではトレイ、ペーパーナプキン、キッチンタオル、ミニマグなどを展開。
これからの季節に活躍しそうなトートバッグやサーモボトルなど、日常の外出シーンや旅行などにも使えるアイテムも。夏以降発売予定の商品も含め、11アイテムが登場する。
また、マグの内側や今回初めてプレートの縁には「The key is under the window-sill!(鍵は窓の下の枠にあるよ！)」という特別なメッセージが。家族が留守のときでもムーミンやしきの扉は開かれているという、ムーミン一家の温かな思いやりを象徴している。
■日本限定販売のスペシャルなマグも登場！
サマーシリーズ発売の前に、もう1つスペシャルなアイテムが登場している。4月22日に発売されたのは、日本限定マグ「シンプルジョイ」。絵柄を見て、ピンときたムーミンファンも多いかもしれない。これは、2026年2月に「ムーミンバレーパーク」で展開された「ムーミンバレーパークオリジナル MOOMIN ARABIA マグ 2026『SIMPLE JOY』」のカラーバリエーションだ。
ムーミン谷の穏やかな日常に流れる、静かで優しい魔法のようなひとときを描いたデザインで、コミックス『黄金のしっぽ』、『ムーミン谷のきままな暮らし』、『恋するムーミン』、『家をたてよう』のオリジナルイラストに着想を得たもの。
ムーミンがスナフキンと静かに釣りの時間を楽しむ姿と、ゆったりと休息を味わうムーミンパパ、ムーミン谷の出来事を伝えようと急ぐスノークのおじょうさん、そしてバラの世話をしながら穏やかな時間を過ごすムーミンママの姿が描かれている。
見ているだけでほっこりしてしまう、かわいいイラストが印象的。ゆったりと穏やかな時間を過ごすムーミンたちの姿を見ながら、日ごろの忙しさを一旦忘れてゆっくりとティー＆コーヒータイムを楽しみたくなる。
これから5年にわたって展開されるサマーシリーズ「リビエラ」も、日本限定マグも、ムーミンファンはもちろん、このかわいさに心が躍る人も多いのでは。日常に彩りをプラスし、気持ちを上げてくれるムーミンのアイテムを、ぜひチェックしてみよう。
(C)Moomin Characters(TM)
取材・文／岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。