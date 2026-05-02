　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※5月1日終値の4月24日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-36.3　　　79　
２. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ　　-31.7　　1127　
３. <554A> バトンズ　　　東証Ｇ　　-28.9　　1849　
４. <556A> 犬猫生活　　　東証Ｇ　　-28.6　　3500　
５. <2345> ホドルワン　　東証Ｓ　　-26.2 　　186　 仮想通貨関連
６. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ　　-25.0　　　39　 ドローン関連
７. <3930> はてな　　　　東証Ｇ　　-24.5 　　892　 被害額最大１１億円の資金流出事案が発生
８. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ　　-24.2 　　345　
９. <4288> アズジェント　東証Ｓ　　-22.4 　　727　 サイバーセキュリティ関連
10. <6961> エンプラス　　東証Ｐ　　-22.2 　13110　 今期ガイダンスは市場予想を大幅に下振れ
11. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ　　-21.4 　　173　 フィジカルAI関連
12. <3133> 海帆　　　　　東証Ｇ　　-21.3 　　237　 蓄電池関連
13. <5240> ｍｏｎｏＡＩ　東証Ｇ　　-20.7 　　149　 人工知能関連
14. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ　　-20.1 　　583　 ドローン関連
15. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ　　-19.8 　　207　 仮想通貨関連
16. <3011> バナーズ　　　東証Ｓ　　-19.5 　　153　
17. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ　　-18.8　　1014　 人工知能関連
18. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ　　-18.4　　1610　
19. <5440> 共英製鋼　　　東証Ｐ　　-18.0　　1827　 ２７年３期は営業益６％減を計画
20. <9629> ＰＣＡ　　　　東証Ｐ　　-17.9　　1319　 ２７年３月期最終減益・減配へ
21. <4307> 野村総研　　　東証Ｐ　　-17.9　　4183　 サイバーセキュリティ関連
22. <4439> 東名　　　　　東証Ｓ　　-17.6 　　715　
23. <9158> シーユーシー　東証Ｇ　　-17.6 　　776　 先行投資で２７年３月期営業減益へ
24. <462A> ファンディノ　東証Ｇ　　-17.2 　　625　
25. <6702> 富士通　　　　東証Ｐ　　-16.8　　3075　 ２７年３月期一転最終減益へ
26. <7435> ナ・デックス　東証Ｓ　　-16.4　　1036　
27. <4840> トライアイズ　東証Ｓ　　-16.3 　　765　
28. <4506> 住友ファーマ　東証Ｐ　　-16.1　1729.5　
29. <7717> Ｖテク　　　　東証Ｐ　　-16.1　　4130　 ２６年３月期下方修正を嫌気
30. <7878> 光・彩　　　　東証Ｓ　　-15.9 　　886　
31. <3778> さくらネット　東証Ｐ　　-15.9　　3065　 ２７年３月期は営業損益大幅黒字転換予想も市場予想を下回る
32. <3936> ＧＷ　　　　　東証Ｇ　　-15.8 　　176　 信用取引規制を嫌気
33. <3134> Ｈａｍｅｅ　　東証Ｓ　　-15.5 　　441　
34. <5410> 合同鉄　　　　東証Ｐ　　-15.5　　2883　 ２７年３月期は営業益３４％減を計画
35. <7901> マツモト　　　東証Ｓ　　-15.3 　　944　
36. <4088> エアウォータ　東証Ｐ　　-15.2　1895.5　 特別注意銘柄に指定
37. <5241> 日本オーエー　名証Ｍ　　-15.1 　　785　
38. <7859> アルメディオ　東証Ｓ　　-15.0 　　273　 カーボンナノファイバー群の製造方法などに関する特許取得を発表も反応限定的
39. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ　　-14.9 　　149　
40. <195A> マスカットＧ　東証Ｇ　　-14.8 　　700　
41. <9534> 北ガス　　　　東証Ｐ　　-14.8 　　785　
42. <4784> ＧＭＯインタ　東証Ｐ　　-14.7 　　580　 人工知能関連
43. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ　　-14.7 　　815　 半導体製造装置関連
44. <7352> ＴＷＯＳＴ　　東証Ｇ　　-14.5 　　419　 生成AI関連
45. <7157> ライフネット　東証Ｐ　　-14.1　　1857　
46. <5659> 日精線　　　　東証Ｐ　　-14.1　　1313　 半導体製造装置関連
47. <9327> イーロジット　東証Ｓ　　-14.0 　　190　
48. <6663> 太洋テクノ　　東証Ｓ　　-14.0 　　302　 人工知能関連
49. <5208> 有沢製　　　　東証Ｐ　　-13.8　　2277　 今期の増益率鈍化見通しをマイナス視
50. <6072> 地盤ＨＤ　　　東証Ｓ　　-13.7　　1041　

株探ニュース