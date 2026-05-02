週間ランキング【値下がり率】 (5月1日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月1日終値の4月24日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6173> アクアライン 東証Ｇ -36.3 79
２. <9941> 太洋物産 東証Ｓ -31.7 1127
３. <554A> バトンズ 東証Ｇ -28.9 1849
４. <556A> 犬猫生活 東証Ｇ -28.6 3500
５. <2345> ホドルワン 東証Ｓ -26.2 186 仮想通貨関連
６. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -25.0 39 ドローン関連
７. <3930> はてな 東証Ｇ -24.5 892 被害額最大１１億円の資金流出事案が発生
８. <7256> 河西工 東証Ｓ -24.2 345
９. <4288> アズジェント 東証Ｓ -22.4 727 サイバーセキュリティ関連
10. <6961> エンプラス 東証Ｐ -22.2 13110 今期ガイダンスは市場予想を大幅に下振れ
11. <4316> ビーマップ 東証Ｇ -21.4 173 フィジカルAI関連
12. <3133> 海帆 東証Ｇ -21.3 237 蓄電池関連
13. <5240> ｍｏｎｏＡＩ 東証Ｇ -20.7 149 人工知能関連
14. <7719> 東京衡機 東証Ｓ -20.1 583 ドローン関連
15. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ -19.8 207 仮想通貨関連
16. <3011> バナーズ 東証Ｓ -19.5 153
17. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ -18.8 1014 人工知能関連
18. <6217> 津田駒 東証Ｓ -18.4 1610
19. <5440> 共英製鋼 東証Ｐ -18.0 1827 ２７年３期は営業益６％減を計画
20. <9629> ＰＣＡ 東証Ｐ -17.9 1319 ２７年３月期最終減益・減配へ
21. <4307> 野村総研 東証Ｐ -17.9 4183 サイバーセキュリティ関連
22. <4439> 東名 東証Ｓ -17.6 715
23. <9158> シーユーシー 東証Ｇ -17.6 776 先行投資で２７年３月期営業減益へ
24. <462A> ファンディノ 東証Ｇ -17.2 625
25. <6702> 富士通 東証Ｐ -16.8 3075 ２７年３月期一転最終減益へ
26. <7435> ナ・デックス 東証Ｓ -16.4 1036
27. <4840> トライアイズ 東証Ｓ -16.3 765
28. <4506> 住友ファーマ 東証Ｐ -16.1 1729.5
29. <7717> Ｖテク 東証Ｐ -16.1 4130 ２６年３月期下方修正を嫌気
30. <7878> 光・彩 東証Ｓ -15.9 886
31. <3778> さくらネット 東証Ｐ -15.9 3065 ２７年３月期は営業損益大幅黒字転換予想も市場予想を下回る
32. <3936> ＧＷ 東証Ｇ -15.8 176 信用取引規制を嫌気
33. <3134> Ｈａｍｅｅ 東証Ｓ -15.5 441
34. <5410> 合同鉄 東証Ｐ -15.5 2883 ２７年３月期は営業益３４％減を計画
35. <7901> マツモト 東証Ｓ -15.3 944
36. <4088> エアウォータ 東証Ｐ -15.2 1895.5 特別注意銘柄に指定
37. <5241> 日本オーエー 名証Ｍ -15.1 785
38. <7859> アルメディオ 東証Ｓ -15.0 273 カーボンナノファイバー群の製造方法などに関する特許取得を発表も反応限定的
39. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ -14.9 149
40. <195A> マスカットＧ 東証Ｇ -14.8 700
41. <9534> 北ガス 東証Ｐ -14.8 785
42. <4784> ＧＭＯインタ 東証Ｐ -14.7 580 人工知能関連
43. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ -14.7 815 半導体製造装置関連
44. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ -14.5 419 生成AI関連
45. <7157> ライフネット 東証Ｐ -14.1 1857
46. <5659> 日精線 東証Ｐ -14.1 1313 半導体製造装置関連
47. <9327> イーロジット 東証Ｓ -14.0 190
48. <6663> 太洋テクノ 東証Ｓ -14.0 302 人工知能関連
49. <5208> 有沢製 東証Ｐ -13.8 2277 今期の増益率鈍化見通しをマイナス視
50. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ -13.7 1041
株探ニュース
※5月1日終値の4月24日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6173> アクアライン 東証Ｇ -36.3 79
２. <9941> 太洋物産 東証Ｓ -31.7 1127
３. <554A> バトンズ 東証Ｇ -28.9 1849
４. <556A> 犬猫生活 東証Ｇ -28.6 3500
５. <2345> ホドルワン 東証Ｓ -26.2 186 仮想通貨関連
６. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -25.0 39 ドローン関連
７. <3930> はてな 東証Ｇ -24.5 892 被害額最大１１億円の資金流出事案が発生
８. <7256> 河西工 東証Ｓ -24.2 345
９. <4288> アズジェント 東証Ｓ -22.4 727 サイバーセキュリティ関連
10. <6961> エンプラス 東証Ｐ -22.2 13110 今期ガイダンスは市場予想を大幅に下振れ
11. <4316> ビーマップ 東証Ｇ -21.4 173 フィジカルAI関連
12. <3133> 海帆 東証Ｇ -21.3 237 蓄電池関連
13. <5240> ｍｏｎｏＡＩ 東証Ｇ -20.7 149 人工知能関連
14. <7719> 東京衡機 東証Ｓ -20.1 583 ドローン関連
15. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ -19.8 207 仮想通貨関連
16. <3011> バナーズ 東証Ｓ -19.5 153
17. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ -18.8 1014 人工知能関連
18. <6217> 津田駒 東証Ｓ -18.4 1610
19. <5440> 共英製鋼 東証Ｐ -18.0 1827 ２７年３期は営業益６％減を計画
20. <9629> ＰＣＡ 東証Ｐ -17.9 1319 ２７年３月期最終減益・減配へ
21. <4307> 野村総研 東証Ｐ -17.9 4183 サイバーセキュリティ関連
22. <4439> 東名 東証Ｓ -17.6 715
23. <9158> シーユーシー 東証Ｇ -17.6 776 先行投資で２７年３月期営業減益へ
24. <462A> ファンディノ 東証Ｇ -17.2 625
25. <6702> 富士通 東証Ｐ -16.8 3075 ２７年３月期一転最終減益へ
26. <7435> ナ・デックス 東証Ｓ -16.4 1036
27. <4840> トライアイズ 東証Ｓ -16.3 765
28. <4506> 住友ファーマ 東証Ｐ -16.1 1729.5
29. <7717> Ｖテク 東証Ｐ -16.1 4130 ２６年３月期下方修正を嫌気
30. <7878> 光・彩 東証Ｓ -15.9 886
31. <3778> さくらネット 東証Ｐ -15.9 3065 ２７年３月期は営業損益大幅黒字転換予想も市場予想を下回る
32. <3936> ＧＷ 東証Ｇ -15.8 176 信用取引規制を嫌気
33. <3134> Ｈａｍｅｅ 東証Ｓ -15.5 441
34. <5410> 合同鉄 東証Ｐ -15.5 2883 ２７年３月期は営業益３４％減を計画
35. <7901> マツモト 東証Ｓ -15.3 944
36. <4088> エアウォータ 東証Ｐ -15.2 1895.5 特別注意銘柄に指定
37. <5241> 日本オーエー 名証Ｍ -15.1 785
38. <7859> アルメディオ 東証Ｓ -15.0 273 カーボンナノファイバー群の製造方法などに関する特許取得を発表も反応限定的
39. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ -14.9 149
40. <195A> マスカットＧ 東証Ｇ -14.8 700
41. <9534> 北ガス 東証Ｐ -14.8 785
42. <4784> ＧＭＯインタ 東証Ｐ -14.7 580 人工知能関連
43. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ -14.7 815 半導体製造装置関連
44. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ -14.5 419 生成AI関連
45. <7157> ライフネット 東証Ｐ -14.1 1857
46. <5659> 日精線 東証Ｐ -14.1 1313 半導体製造装置関連
47. <9327> イーロジット 東証Ｓ -14.0 190
48. <6663> 太洋テクノ 東証Ｓ -14.0 302 人工知能関連
49. <5208> 有沢製 東証Ｐ -13.8 2277 今期の増益率鈍化見通しをマイナス視
50. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ -13.7 1041
株探ニュース