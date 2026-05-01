サッカー日本代表の森保一監督（57）が1日、東京都江東区の東京ドリームパークで行われたYouTubeテレビ朝日スポーツ公式「絶対に負けられない座談会」の公開収録にゲスト出演した。

サッカー解説者の松木安太郎氏、元日本代表DFの内田篤人氏、芸能界屈指のサッカー通で知られる元日向坂46で女優の影山優佳とトークを展開。今月15日に発表されるW杯北中米大会メンバー26人について「ある程度は決まっているが、最後まで日本代表としてW杯で戦いたいという選手たちを見て決めたい」と語った。注目が集まる“サプライズ招集”について松木氏から直球質問を受けると「我々スタッフの中ではサプライズではない」と前置きしつつ、「皆さんにとってサプライズになることはあり得ると思います」と言及した。

目標に掲げるW杯優勝のためには国民の関心事にする必要があるとし、常々「共闘応援」を訴えてきた森保監督。この日も「皆さんと一緒に喜べる勝利をつかみ取れるように、大和魂を感じていただける試合をしたい」と230人の観客に約束し、「試合の時にはぜひ皆さんも一緒に国歌を歌って、日本人の心を感じて試合に挑んでいただけたらうれしいです」。試合前の「君が代」斉唱で感極まる様子がクローズアップされる指揮官らしく、熱い思いで共闘を呼びかけた。