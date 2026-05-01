千賀健永「結構最近使ってます」愛用中のお気に入りのシートマスクを紹介

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【リアルすぎ】千賀健永のバッグの中身を抜き打ちチェック！ドラマ撮影に必要な美容アイテム全部見せちゃいます！』の動画を投稿。バッグの中身を公開しながら、美容アイテムも紹介してくれました。

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■シートマスク

動画内に登場したのはこちら。

アルビオン/薬用スキンコンディショナー エッセンシャル ペーパーマスク N 4ml×8枚入 税込3,300円（公式サイトより）

同ブランドの人気化粧水「スキンコンディショナー」の魅力がつまった薬用ローションマスク。季節や環境の変化でコンディションをくずしがちな肌を整え、肌あれや乾燥を防いでくれます。

千賀さんは、こちらについて「俺結構このスキンコンディショナーのパック好きで」と語り、お気に入りのアイテムである様子で紹介。

さらに「結構最近使ってます」とコメントし、現在も継続して使用していることを明かしてくれました。

■動画もチェック

動画内では、その他にもバッグの中に入れているアイテムを多数紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。