アイドルグループ「Snow Man」目黒蓮さんが2026年4月30日放送の朝の情報番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演し、発言内容がXで「彼女いるの？？？って思ってしまった」などと波紋を広げている。

「パートナーから『このアイドルの女の子可愛くない？』と言われたら？」

番組では「ジェントルマン選手権」として、「男性にとってあるあるのピンチシチュエーション」に対する紳士的なふるまいを競うコーナーがあった。

お題のひとつが、「パートナーから『このアイドルの女の子可愛くない？』と言われたら？」。相手役のフリーアナウンサー・中村仁美さんとテレビを見ている設定で、2人掛けのソファに並んで会話を演じ、目黒さんは「いや、絶対、仁美の方が可愛い。あと中身も好き」と回答した。

得点結果としては、お笑いコンビの「男性ブランコ」平井まさあきさんが13点、「ニューヨーク」嶋佐和也さんが8点のところ、目黒さんは45点で優勝。目黒さんの回答について、審査員を務めた女性出演者たちは、タレント・ギャル曽根さんが「普通にキュンとしたし、テレビも全然見てなくて、めっちゃ良かったよね」と評したのを皮切りに、口々に「見てないのが大事なの。『可愛い？』って言われて、見ないの」「ずっと彼女のことを（見てる）」「2人の世界にすぐ持ち込んでたところが流石です」などと絶賛している。

スタジオが盛り上がる中で目黒さんは、

「でも確かに僕、一緒にああやって2人でテレビを見てたら、多分あんまりテレビを見なくて。どっちかって言うとこっち（隣）を見てることの方が多いのを...多いと思ってたんで」

といい、胸に手を当てた。感嘆の声が上がった一方で、すかさず嶋佐さんが「僕もです！」と挙手し、平井さんも便乗すると、女性陣らからツッコミが飛んでいた。

「いつも誰とテレビ見てるの？？」

目黒さんの発言はXでも注目され、「彼女いるの？？？って思ってしまった」「なんか生々しかったな、、、」「いつも誰とテレビ見てるの？？」「どういうことか説明してもらってもいいですか目黒くん」などと動揺するような声が相次いだ。

ただ、なかには「むしろ忙しすぎるから支えてくれる人がいてほしい」「別に彼女いたってよくないか？」「隣の彼女のことばかり見つめてるなんて最高すぎる」といった反応もみられる。