志尊淳、『SAKAMOTO DAYS』で目黒蓮“坂本”の最強の敵・X（スラー）に「しっかり寄り添うことを大切に演じました」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』が4月29日に公開された。このほど、シークレットキャストが解禁され、主人公・坂本太郎（目黒）の命を狙う最凶の敵・X（スラー）を志尊淳が演じていることが明らかになった。
【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
今作の最凶の敵・X（スラー）は、虎視眈々（こしたんたん）と「殺し屋殺し」を遂行し、現場には必ず×印を残すことから“スラー”と呼ばれる謎多き人物で、坂本の命を狙っている。X（スラー）一派のキャストが解禁されてから、「誰が演じるんだろう？」「気になる！」と注目を集めていたが、演じるのは志尊。限られた出演シーンではあるものの、X（スラー）の圧倒的な狂気を感じさせる、唯一無二の存在感で作品を盛り上げる。
今回、『SAKAMOTO DAYS』に出演するにあたって志尊は「原作ものを演じる責任を考えると、簡単にやりたいとは言えないものの、皆さんと作品作りができるという楽しみが不安を上回りました。スラーという役は作品にとって最後の砦。短い撮影でしたが、ただのスパイスにならずに、スラーにしっかり寄り添うことを大切に演じました」と、コメントを寄せている。
出演キャストのキャラクターの再現度の高さ、大迫力のアクションシーン、そして強烈な印象を残す、志尊演じるX（スラー）にも注目だ。
【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
今回、『SAKAMOTO DAYS』に出演するにあたって志尊は「原作ものを演じる責任を考えると、簡単にやりたいとは言えないものの、皆さんと作品作りができるという楽しみが不安を上回りました。スラーという役は作品にとって最後の砦。短い撮影でしたが、ただのスパイスにならずに、スラーにしっかり寄り添うことを大切に演じました」と、コメントを寄せている。
出演キャストのキャラクターの再現度の高さ、大迫力のアクションシーン、そして強烈な印象を残す、志尊演じるX（スラー）にも注目だ。