「セブンイレブン」のベーカリーが全品30円引き！ “ふんわりメロンパン”など3日間限定でお得に
「セブンイレブン」は、5月2日（土）から3日間限定で、「セブンカフェ ベーカリー」の商品がお得な価格で購入できる「感謝割り」を、全国の取扱店舗で開催する。
【写真】全部おいしそう！ バターの香りが豊かな「サクサククロワッサン」も
■人気商品がお得に買える！
今回「感謝割り」第1弾として開催されるのは、「セブンカフェ ベーカリー」から“お店で焼いた・揚げたシリーズ”全品が30円引きになる期間限定のフェア。
対象商品には、サクッとビスケット生地とふんわりパン生地が魅力的な「お店で焼いた ふんわりメロンパン」をはじめ、バターの香りが豊かな「お店で焼いた サクサククロワッサン」や、しっとり新食感の「お店で焼いた チョコクッキー」などが展開される。
また、揚げたてが楽しめる商品もそろい、野菜の旨味を凝縮したカレーを詰め込んだ「お店で揚げた カレーパン」や、もちっとしたパン生地でポークソーセージを包んだ「お店で揚げた ソーセージドーナツ」、シンプルな「お店で揚げた リングドーナツ」がそろう。
なお、本フェアは「セブンイレブン」創業52周年を迎え行われる「創業感謝祭」の第1弾。5月7日（木）より「感謝割り」第2弾も実施予定だ。
【写真】全部おいしそう！ バターの香りが豊かな「サクサククロワッサン」も
■人気商品がお得に買える！
今回「感謝割り」第1弾として開催されるのは、「セブンカフェ ベーカリー」から“お店で焼いた・揚げたシリーズ”全品が30円引きになる期間限定のフェア。
対象商品には、サクッとビスケット生地とふんわりパン生地が魅力的な「お店で焼いた ふんわりメロンパン」をはじめ、バターの香りが豊かな「お店で焼いた サクサククロワッサン」や、しっとり新食感の「お店で焼いた チョコクッキー」などが展開される。
なお、本フェアは「セブンイレブン」創業52周年を迎え行われる「創業感謝祭」の第1弾。5月7日（木）より「感謝割り」第2弾も実施予定だ。