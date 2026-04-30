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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【VALORANT】人気スキンランキング VCT Pacific 2026 KICKOFF」と題した動画を公開した。動画では、大人気タクティカルシューター『VALORANT』において、プロの競技シーンで使用率の高い武器スキンをランキング形式で紹介している。



今回のランキングは、プロ大会「VCT Pacific 2026 KICKOFF」での実績を基に、主要武器である「ヴァンダル」と「ファントム」の2種類に絞って1位から5位までを集計したものだ。



ヴァンダルスキンの1位に輝いたのは、「Champions2021」。期間限定で現在は入手不可だが、使用しているだけで「古参アピールができる」点が魅力だという。2位には、コンペティティブでもよく見かけ、「拾ったRGXはよく当たるという噂」がある「RGX」がランクイン。3位は同率で、木をモチーフにしたデザインの「ガイアズ・ヴェンジェンス」と、派手なフィニッシャーを備えた「Champions2025」が並んだ。さらに5位の「プレリュード・トゥー・カオス」は、エレキギターのようなキルサウンドが心地よいと紹介されている。



一方、ファントムスキンの圧倒的1位は「リコン」。派手な演出はないものの、「取り出しから構えに移るスピードが他のスキンよりも早い」という噂があり、余計なモーションがないことがプロから支持される理由のようだ。続く2位には「オニ」「アヤカシ」「ボルト」の3つが同率で並ぶ結果となった。特に「アヤカシ」は比較的新しいスキンでありながら上位に食い込んでおり、和楽器のような銃声や狐をモチーフにした美しいデザインが目を引く。また、5位の「ヘリックス」については、「遊戯王に出てきそうなデザイン」と独自の視点で評価している。



動画の終盤で鍋ログは、いずれのスキンもコンペティティブでよく見かけるアイテムであると総括し、比較的新しい「アヤカシ」が上位に入っていたのが印象的だと語った。見た目の格好良さだけでなく、キルサウンドの心地よさや構えの速度といった実用的な要素まで、プロ選手がどのような視点でスキンを選んでいるのか。彼らのこだわりを知ることは、プレイヤーが次に新たなスキンを購入する際の大きな参考になるはずだ。