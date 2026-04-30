高橋文哉、ドキッとしたSnow Man目黒蓮の撮影終わりの男前行動とは「僕を抱きしめてくれて」距離縮めた裏話語る【SAKAMOTO DAYS】
【モデルプレス＝2026/04/30】Snow Manの目黒蓮、俳優の高橋文哉が30日、都内で行われた映画「SAKAMOTO DAYS」公開記念舞台挨拶に登壇。距離を縮めたきっかけを明かした。
【写真】目黒蓮、長髪＆エプロン衣装で雰囲気ガラリ
距離が縮まった瞬間を聞かれた2人は「ジェットコースター（のシーン）」と揃って回答。目黒は「撮影が終わった後に、本当に富士急でジェットコースター乗ったんです。文哉はジェットコースターが苦手なんですけど、僕がせっかく富士急来たから1人でも乗って帰ろうかなって思ってたんです。そんなことを呟いたら文哉が『目黒さんが行くなら僕も行きます』って言って。あと小手（伸也）さんもね」と撮影後の裏話を告白。高橋は「もちろん最初はすごい嫌でした。（ジェットコースターが）登ってる時も嫌だったんですけど、登ってる時に目黒さんが『文哉いけるか？』『文哉景色見て』みたいな。その時に初めて『文哉』って呼んでくれたというか、呼ばれた気がしたんです。それにドキッとしちゃって、感情が先行しすぎて、下ってる時に『ありがとうー！』って（笑）。で、終わった後に目黒さんが僕を抱きしめてくれて」と心温まるエピソードを披露した。
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。目黒はカナダで行われているドラマ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の撮影から一時帰国し登壇。29日の初日舞台挨拶に続き、異例となる2日連続全国345劇場での舞台挨拶の生中継を実施した。（modelpress編集部）
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◆高橋文哉、目黒蓮にドキッとした瞬間
距離が縮まった瞬間を聞かれた2人は「ジェットコースター（のシーン）」と揃って回答。目黒は「撮影が終わった後に、本当に富士急でジェットコースター乗ったんです。文哉はジェットコースターが苦手なんですけど、僕がせっかく富士急来たから1人でも乗って帰ろうかなって思ってたんです。そんなことを呟いたら文哉が『目黒さんが行くなら僕も行きます』って言って。あと小手（伸也）さんもね」と撮影後の裏話を告白。高橋は「もちろん最初はすごい嫌でした。（ジェットコースターが）登ってる時も嫌だったんですけど、登ってる時に目黒さんが『文哉いけるか？』『文哉景色見て』みたいな。その時に初めて『文哉』って呼んでくれたというか、呼ばれた気がしたんです。それにドキッとしちゃって、感情が先行しすぎて、下ってる時に『ありがとうー！』って（笑）。で、終わった後に目黒さんが僕を抱きしめてくれて」と心温まるエピソードを披露した。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。目黒はカナダで行われているドラマ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の撮影から一時帰国し登壇。29日の初日舞台挨拶に続き、異例となる2日連続全国345劇場での舞台挨拶の生中継を実施した。（modelpress編集部）
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