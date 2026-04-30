TWICE ジョンヨンの美貌が話題 「世界で1番綺麗」「大正解ビジュ」「可愛すぎて発作」
TWICEのJEONGYEON（ジョンヨン）が、4月29日（水）に自身のInstagramを更新。先日、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」のオフショットを公開し、その美貌が話題になっている。
【写真】スタイル抜群！ 称賛の声が上がったジョンヨンの東京公演オフショット
■「大正解ビジュ」と話題
4月25日（土）、4月26日（日）、4月28日（火）の3日間、ワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」を実施し、大成功させたTWICE。
今回ジョンヨンは同公演のオフショットを公開し、リップを塗られているメイク中の様子や、バックステージの様子、JIHYO（ジヒョ）とのツーショットをアップした。
アップにまとめたヘアや、サラサラのストレートヘアなど、どんなスタイルも着こなすジョンヨンの美しさに、ファンから反響が。
「世界で1番綺麗」「大正解ビジュ」「可愛すぎて発作」「美しい」「もう会いたい」「生まれてきてくれてありがとう」などと称賛のコメントが寄せられている。
ジョンヨンは、1996年11月1日生まれの現在29歳のメンバー。TWICEの“クールビューティ”とも言われる端正なビジュアルを持ちながらも、いたずら好きなところがあり、そのギャップも人気を集めている。
引用：「JEONGYEON」Instagram（＠jy_piece）
【写真】スタイル抜群！ 称賛の声が上がったジョンヨンの東京公演オフショット
■「大正解ビジュ」と話題
4月25日（土）、4月26日（日）、4月28日（火）の3日間、ワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」を実施し、大成功させたTWICE。
アップにまとめたヘアや、サラサラのストレートヘアなど、どんなスタイルも着こなすジョンヨンの美しさに、ファンから反響が。
「世界で1番綺麗」「大正解ビジュ」「可愛すぎて発作」「美しい」「もう会いたい」「生まれてきてくれてありがとう」などと称賛のコメントが寄せられている。
ジョンヨンは、1996年11月1日生まれの現在29歳のメンバー。TWICEの“クールビューティ”とも言われる端正なビジュアルを持ちながらも、いたずら好きなところがあり、そのギャップも人気を集めている。
引用：「JEONGYEON」Instagram（＠jy_piece）