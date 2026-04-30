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市ノ澤翔が「【必見】中小企業のための売上アップ戦略についてプロが徹底解説します！」を公開した。動画では、売上を一撃で増やすための「季節性を生かした戦略」について、オンシーズンの売上最大化とオフシーズンの対策という2つの視点から詳しく解説している。



市ノ澤氏はまず、どんな商売でも少なからず季節の影響を受けると指摘し、売上を最大化するためには「季節性のパターンを分析する」ことが不可欠だと語る。よく売れる「オンシーズン」には、あらかじめ資金調達を行い、在庫を積み上げて一気に売り切ることで機会損失を防ぐべきだと強調した。



一方で、最も重要なのは「オフシーズン」の対策だという。売上が落ちる時期であっても固定費はかかるため、この期間の赤字を放置していては会社として望ましくない。市ノ澤氏は「オフシーズンの売上を上げて平準化していく」ことの重要性を説き、関連商品の開発や、集客施策に時間を割くべきだと提案している。



動画の後半では、具体的な業種の事例を交えて解説が進む。コンビニエンスストアのような小売業では、正月のおせちやクリスマスケーキなど「季節性のイベントを打つ」ことで需要を取り込んでいる。また、冬しか売上が上がらないスキーリゾートであっても、夏場にキャンプやハイキングといったアクティビティを提供することで、通年での収益確保に成功していると説明した。



最後に市ノ澤氏は、需要に応じて価格を変動させるダイナミックプライシングの導入や固定費の変動費化、サブスクリプション化といった応用的なテクニックにも触れている。季節性という避けられない波を逆手に取り、徹底的な戦略を練ることで、いかなる時期でも利益を生み出す強固な経営基盤が築けるという結論が示された。