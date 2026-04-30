【略語クイズ】「LP」はなんの略？Webページに関係するIT用語です！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「LP」はなんの略？

「LP」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、顧客の目を引くようなWebページに関する用語です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ランディングページ（Landing Page）」を略した言葉でした！

LPとは、広告をクリックした先に出てくるページを指す言葉のことで、ユーザーが広告などのリンクを押したときに表示される、1枚で縦に長いWebページのことを指してます。

そんなLPの目的は、紹介したい商品やサービスの魅力をぎゅっとまとめて伝えて、「申し込み」や「購入」などの契約までをそのページのなかで完結させることですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『LISKUL』

ライター Ray WEB編集部