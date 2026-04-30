【略語クイズ】「LP」はなんの略？Webページに関係するIT用語です！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「LP」はなんの略？
「LP」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、顧客の目を引くようなWebページに関する用語です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ランディングページ（Landing Page）」を略した言葉でした！
LPとは、広告をクリックした先に出てくるページを指す言葉のことで、ユーザーが広告などのリンクを押したときに表示される、1枚で縦に長いWebページのことを指してます。
そんなLPの目的は、紹介したい商品やサービスの魅力をぎゅっとまとめて伝えて、「申し込み」や「購入」などの契約までをそのページのなかで完結させることですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『LISKUL』
ライター Ray WEB編集部