【略語クイズ】「LP」はなんの略？Webページに関係するIT用語です！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「LP」はなんの略？ 「LP」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、顧客の目を引くようなWebページに関する用語です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ランディングページ（Landing Page）」を略した言葉でした！ LPとは、広告をクリックした先に出てくるページを指す言葉のことで、ユーザーが広告などのリンクを押したときに表示される、1枚で縦に長いWebページのことを指してます。 そんなLPの目的は、紹介したい商品やサービスの魅力をぎゅっとまとめて伝えて、「申し込み」や「購入」などの契約までをそのページのなかで完結させることですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『LISKUL』

ライター Ray WEB編集部