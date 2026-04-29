可愛すぎて使えないかも？！【モスバーガー】の「数量限定コラボグッズ」が気になる

【モスバーガー】では、2026年3月18日より、キッズメニューにさくらももこの作品「コジコジ」のグッズが付いてくるキャンペーンがスタート。それに続いて、2026年4月8日からは新たに、コジコジの「数量限定コラボグッズ」の販売も開始しています。モスバーガーをイメージしたオリジナルデザインのコジコジグッズをゲットするなら、今がチャンス！ そこで今回は、モスバーガーで見つかる、可愛すぎるコジコジの数量限定コラボグッズを紹介します。

ゆるっとしたイラストに癒される

数量限定で販売されている「コジコジの豆ざら（2枚入り）」は、モスバーガーのキッズメニュー「モスワイワイセット」を1つ注文すると、1個購入可能になります（1人3個まで）。豆ざらには、コジコジらしいゆるっとした世界観が表現されていて、眺めているだけで癒されるかも。早速ゲットした@megumiko_maniaさんも、「これ、可愛すぎて使えないかも」とコメントしています。

豆ざらと一緒におまけもゲット

キッズメニューの「モスワイワイセット」は、1つ注文すると、コジコジグッズのおまけが1つ付いてきます。画像の「コジコジの おしゃべりマグネット」の他にも、「コジコジの シールいり かんケース」、「コジコジの モスチキンふせん」、「コジコジと ぺたぺたシールぬりえ（2しゅセット）」という、全部で4種類あるコジコジグッズから選べます。どれも可愛くて、ファンなら全種類コンプリートを目指したくなるかも。

モスバーガーとコジコジの数量限定コラボグッズは、なくなり次第終了となるため、気になる人は早めに購入しに行くのがおすすめ。公式サイトによると、豆ざらの購入は有人レジでのみ対応しているそう。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる