神田沙也加さんの歌声でライブ開催 キャラボイス＆挿入歌担当『SAO』ユナのライブ実現にファン涙
アニメ『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』（2017年2月18日に劇場公開）劇中内で描かれた「Yuna First Live」が、本日2026年4月29日にアニプレックス YouTubeチャンネルにて開催された。ユナは劇中に登場するAR（拡張現実）アイドルとして人気を博す＜歌姫＞のキャラクターで、2021年に亡くなった神田沙也加さんが、キャラクターボイスを務めており、ユナとして挿入歌も担当していた。
【動画】泣ける…神田沙也加さんの歌声 公開された『SAO』ユナのライブ映像
今回のライブは、劇場版『ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』にて、劇中内で描かれたユナのライブが開催された日“2026年4月29日”にあわせて開催されたもの。ライブでは、ユナが3Dモデルで登場し、神田さんの声でユナのライブが展開された。
神田さんは2021年に亡くなっているが、2023年に『SAO』公式は今後のユナについて、キャスト変更を発表しており、「SAO委員会一同、今後10年、20年と作品を続けていく中で、「ユナ」も『SAO』と共に止まることなく歩んでいきたいと思っております。また、同時に「ユナ」の楽曲の代わりは誰もできないと思っております」としながらも、「神田様に演じていただきました「ユナ」が、変わらず作品と共に同じ時間を歩んでいくために、『ソードアート・オンライン』原作者の川原礫先生をはじめ、SAO製作委員会内で慎重に議論を重ねました」と説明。
その結果、「これまで神田様が歌われてきた楽曲はそのままに、今後新たな物語に「ユナ」が登場する際のボイスにつきましては、キャストを変更してお届けすることといたしました。この度、後任を務められるキャスト様が決定いたしましたのでご報告いたします。後任キャスト：松田利冴」と報告した。
神田さんが歌った楽曲はそのままに、キャスト変更し「家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』から、「ユナ」のボイスが後任キャスト様となります。また、神田様に歌い上げていただいた「ユナ」の楽曲のキャスト名表記は、これまで通り神田沙也加様のままとなります」と説明しながら、「「SAO委員会一同、今後続いていくSAOの物語を「ユナ」と共に歩んでいくため、引き続き作品の発展に努めてまいります。今後とも、『ソードアート・オンライン』をよろしくお願いいたします」と伝えていた。
今回のライブについて、原作者の川原礫は自身のXにて「正直、神田沙也加さんのことはまだぜんぜん受け止めきれてなくて、今回のライブについても考えていること、感じていることを全てお伝えするのは難しいのですが、大勢の前で歌うことだけを夢見ていたユナのためにも、ただただ全力で楽しむつもりです。皆様にもそうして頂ければ嬉しいです！」とつづっている。
ネット上では、神田さんの歌声でユナのライブが開催されたことに「またユナを見ることが出来るなんて思わなかったから…」「ユナの歌声を聴くのが、オーグマーじゃなくてYouTubeなのが唯一の違いだけど、あの日夢見た未来に今立ってるんだなって実感して泣きそう」「アーカイブまじ残してくれ」などと感涙の声が出ている。
【動画】泣ける…神田沙也加さんの歌声 公開された『SAO』ユナのライブ映像
今回のライブは、劇場版『ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』にて、劇中内で描かれたユナのライブが開催された日“2026年4月29日”にあわせて開催されたもの。ライブでは、ユナが3Dモデルで登場し、神田さんの声でユナのライブが展開された。
その結果、「これまで神田様が歌われてきた楽曲はそのままに、今後新たな物語に「ユナ」が登場する際のボイスにつきましては、キャストを変更してお届けすることといたしました。この度、後任を務められるキャスト様が決定いたしましたのでご報告いたします。後任キャスト：松田利冴」と報告した。
神田さんが歌った楽曲はそのままに、キャスト変更し「家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』から、「ユナ」のボイスが後任キャスト様となります。また、神田様に歌い上げていただいた「ユナ」の楽曲のキャスト名表記は、これまで通り神田沙也加様のままとなります」と説明しながら、「「SAO委員会一同、今後続いていくSAOの物語を「ユナ」と共に歩んでいくため、引き続き作品の発展に努めてまいります。今後とも、『ソードアート・オンライン』をよろしくお願いいたします」と伝えていた。
今回のライブについて、原作者の川原礫は自身のXにて「正直、神田沙也加さんのことはまだぜんぜん受け止めきれてなくて、今回のライブについても考えていること、感じていることを全てお伝えするのは難しいのですが、大勢の前で歌うことだけを夢見ていたユナのためにも、ただただ全力で楽しむつもりです。皆様にもそうして頂ければ嬉しいです！」とつづっている。
ネット上では、神田さんの歌声でユナのライブが開催されたことに「またユナを見ることが出来るなんて思わなかったから…」「ユナの歌声を聴くのが、オーグマーじゃなくてYouTubeなのが唯一の違いだけど、あの日夢見た未来に今立ってるんだなって実感して泣きそう」「アーカイブまじ残してくれ」などと感涙の声が出ている。
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