【GUの新作】が大活躍の予感！ 1枚でもレイヤードでも可愛い♡「1,490円トップス」

気温が安定しない今の時季にトップスを買うなら、夏まで活躍するものを選びたい！ 今回紹介するのは、インナーを変えるだけで肌寒い日から汗ばむ日まで着まわせる【GU（ジーユー）】の新作トップス。大人コーデに取り入れやすいうえに、\1,490（税込）と手に取りやすいのが魅力です。

夏までヘビロテしたいVネックトップス

【GU】「ループヤーンVネックT」\1,490（税込）

ループヤーン素材を使用した「軽くさらっとした着心地」（公式サイトより）のVネックトップス。肩を覆うくらいの袖丈で、Tシャツやシャツに重ねれば即戦力に。夏にはキャミソールやタンクトップに重ねて、透け感のある涼しげな着こなしを楽しめるのが魅力です。前後逆に着れば印象変化も狙えてコーデ幅も広がる一枚は、コスパ優秀と言えそう。

こなれたレイヤードスタイル

デニムシャツの上にグレーのVネックトップスを重ねると、カジュアルながらも奥行きのあるこなれたコーデに。スタッフさんは「重ね着したいけど、暑いな……そんな時期に重宝します」とレコメンド。軽やかな素材なので、春のワンツーコーデが物足りなく感じたときのプラスワンアイテムとしても活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。