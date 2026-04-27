手で割れば弾力抜群！カルディの新商品で作る“モッチモチ”のポンデケージョ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
なかべぇさんが「【カルディ】モッチモチの新商品✨」を公開しました。カルディコーヒーファームで販売されている「もちもちポンデケージョミックス」を使用し、用意するのは水だけという驚きの手軽さで、本格的なモッチモチのパンが作れる調理手順を紹介しています。
動画の冒頭、「カルディにすごいの出た！」と紹介されるのは、手軽にポンデケージョが作れるパッケージが目を引くミックス粉です。調理工程は非常にシンプルで、ボウルに粉を開け、水を注ぎ入れます。まずはスプーンで全体をなじませるように混ぜ合わせ、水分が粉に行き渡ったら、手でしっかりとこねていきます。
生地がなめらかにまとまったら、16等分にちぎって分けます。それぞれを手のひらで転がしてきれいな丸型に整え、クッキングシートを敷いたオーブンの天板に等間隔に並べていきます。あとはオーブンに入れ、15分じっくりと焼くだけで完成です。こんがりとした焼き色がつき、ふっくらと膨らんだ可愛らしい見た目に仕上がります。
動画では、「アツアツも美味しいけど 冷めると弾力がさらにアップ」と、焼き立てと冷めた後の食感の変化を楽しめるポイントも解説しています。焼き上がったポンデケージョを両手で割ると、強い弾力とともに生地が伸び、モッチモチの断面が現れます。「ワインのお供にも◎」とおすすめされており、日々のおやつとしてはもちろん、お酒のおつまみとしても相性抜群です。手軽に作れる一品として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【ポンデケージョレシピ】
［材料］
・もちもちポンデケージョミックス（カルディ） 1袋
・水 適量
［作り方］
1. ボウルに「もちもちポンデケージョミックス」と水を入れ、スプーンで粉っぽさがなくなるまでなじませる。
2. 手でしっかりとこねて、生地をひとまとめにする。
3. 生地を16等分にちぎって分け、手のひらで転がして丸型に整える。
4. 天板にクッキングシートを敷き、間隔を空けて丸めた生地を並べる。
5. オーブンに入れ、15分焼く。
動画の冒頭、「カルディにすごいの出た！」と紹介されるのは、手軽にポンデケージョが作れるパッケージが目を引くミックス粉です。調理工程は非常にシンプルで、ボウルに粉を開け、水を注ぎ入れます。まずはスプーンで全体をなじませるように混ぜ合わせ、水分が粉に行き渡ったら、手でしっかりとこねていきます。
生地がなめらかにまとまったら、16等分にちぎって分けます。それぞれを手のひらで転がしてきれいな丸型に整え、クッキングシートを敷いたオーブンの天板に等間隔に並べていきます。あとはオーブンに入れ、15分じっくりと焼くだけで完成です。こんがりとした焼き色がつき、ふっくらと膨らんだ可愛らしい見た目に仕上がります。
動画では、「アツアツも美味しいけど 冷めると弾力がさらにアップ」と、焼き立てと冷めた後の食感の変化を楽しめるポイントも解説しています。焼き上がったポンデケージョを両手で割ると、強い弾力とともに生地が伸び、モッチモチの断面が現れます。「ワインのお供にも◎」とおすすめされており、日々のおやつとしてはもちろん、お酒のおつまみとしても相性抜群です。手軽に作れる一品として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【ポンデケージョレシピ】
［材料］
・もちもちポンデケージョミックス（カルディ） 1袋
・水 適量
［作り方］
1. ボウルに「もちもちポンデケージョミックス」と水を入れ、スプーンで粉っぽさがなくなるまでなじませる。
2. 手でしっかりとこねて、生地をひとまとめにする。
3. 生地を16等分にちぎって分け、手のひらで転がして丸型に整える。
4. 天板にクッキングシートを敷き、間隔を空けて丸めた生地を並べる。
5. オーブンに入れ、15分焼く。
関連記事
【カルディ】見つけたら絶対買うべき！新商品の「汐吹き刻み昆布」は万能すぎる神アイテム
「ジューシーなハンバーグに」カルディ新商品のトッカルビで作る、肉汁あふれる韓国風おかず
4月に買うべきカルディの神アイテム！マニアが「また買います」とリピート宣言した新商品
チャンネル情報
カルディの新商品情報をいち早くお届けしたい！ 月曜日・木曜日に配信中♪ ▶製菓衛生士（食べる専門） ▶グルメライター 紹介して欲しい気になる商品は是非コメ欄に！