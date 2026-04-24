【東映ゲームズ 初パブリッシングタイトル】 4月24日 公開

東映はゲーム事業「東映ゲームズ」が初めてパブリッシングする3つのゲームタイトルを4月24日に公開した。いずれも東映の既存IPではなく、全てオリジナル作品となる。

KILLA

戦災で孤児院を焼かれた少女「ヴァルハラ」が、惨殺された師匠が残した「ラを殺せ」という言葉に導かれた先の島で起きる物語を描く推理アドベンチャー。「ヴァルハラ」が持つ「共鳴」の力で容疑者の記憶へ潜入し、夢の断片を組み合わせて真実へたどり着く。ケンキツ団が開発するタイトルで、2026年内に発売予定。

HINO

やたら氏がボールペンで描いた、少女「ヒノ」と相棒「もにもにスケルトン」が描くRPG。正体不明の怪物がはびこる世界を進み、「ヒノ」たちの正体を追う。やたら氏が描いた原作とは異なるストーリーが展開されるという。UnGloomStudioが開発し、発売日は未定。

DEBUG NEPHEMEE

「バグ」と呼ばれる異変に蝕まれた世界に生きる「ネフェミー」たちをデバッグして戦うRPG。「相手を深く知る」ことが攻撃につながり、「ネフェミー」たちの使命や記憶、友達を描いていく。Nephemee Studioが開発し、発売日は未定。

(C)2026 Black Tangerine / 東映

(C)2026.やたら/ UnGloomStudio / 東映

(C)2026 Nephemee Studio / 東映