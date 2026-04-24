岡田将生さん主演のTBSドラマ『田鎖ブラザーズ』の第2話が4月24日夜10時から放送されます。

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本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。

岡田将生さん演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太さん演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う物語です。

※以下4月24日放送予定のネタバレを含みます。

第2話あらすじ

晴子（井川遥）の情報により、野上（近藤公園）のひき逃げの動機が復讐だと判明するも、目の前で取り逃がしてしまう真（岡田将生）。

行方を追う強行犯係だが、野上は逃走中にもかかわらず、変装もせず喫茶店に立ち寄り、その後スーツを購入するなど不可解な行動を見せる。

はたして逃亡する野上の本当の目的とは…？

一方、兄弟が30年追いかけていた男の情報がついに入るが……！？