相性が悪い動物5選

1.小型げっ歯類

ハムスター、チンチラ、モルモットなどの小型げっ歯類は、猫との共存には不向きです。というのも、小型げっ歯類は猫の「狩猟対象」だから。猫が古くからネズミを捕まえる役割を任されていた事実からも、両者の相性の悪さがわかります。

同じ家で暮らした場合、猫の『狩り』の対象となってしまう危険性が非常に高いといえます。一緒に飼う際は、猫の手が届かない場所に小型げっ歯類の住処を設置することが必須です。しかし、身近に猫の存在を感じるだけで、小型げっ歯類にとっては大変なストレスとなるかもしれません。

2.小鳥

インコ、文鳥、カナリアなどの小鳥も、猫との相性がよくありません。理由は、小型げっ歯類と同様、小鳥が猫の「狩猟対象」だからです。猫のおもちゃに羽がついているものが多いことからもわかるように、猫にとって小鳥は格好の獲物です。

もちろん、小鳥を飼うときは専用ケージに入れることでしょう。しかし、本能を刺激された猫がケージに飛びつき、扉が開いてしまう可能性がないとは言い切れません。小鳥の甲高い声が家中に響けば、たとえ別部屋で暮らしていても猫が気づいてしまいます。また、猫が引っかいた傷が細菌繁殖し、命を落とす可能性も考えられます。

3.観賞魚

金魚、熱帯魚などの魚類も、猫とトラブルを起こしやすい動物のひとつです。水槽の中の魚は、猫の狩猟本能を刺激しやすいためです。眺めているだけなら微笑ましいのですが、ときには魚に対してイタズラをしかけることがあります。

前足を伸ばして魚をつついたり、捕まえて咥えてしまったり…。水槽の中にイタズラできないよう、ロックをかける必要があるでしょう。そのほか、配線を齧ったり壊したりする可能性も考えられます。

4.うさぎ

猫とうさぎも、基本的には相性がいいとはいえない組み合わせです。というのも、繊細なうさぎにとって猫がストレスとなるケースが多いためです。猫は遊んでいるつもりでも、うさぎにとっては恐怖を感じやすいといえるでしょう。

また、体の作りの違いも考えなくてはなりません。うさぎの体は、猫と比べると非常にデリケートです。猫が爪を立てるだけで、致命的なケガにつながることもあります。

5.爬虫類・両生類

ヘビ、カメなどの爬虫類・両生類も、猫のおもちゃになってしまう可能性があります。のんびりとした動きが興味を引き、攻撃を仕掛けてくることも。悪気はなくてもケガをさせてしまう危険性があるでしょう。

また、爬虫類や両生類は、特殊な温度管理や飼育環境を用意する必要があります。猫のイタズラによって環境が変わってしまう可能性も考えられ、一緒に飼うのは難しいといえます。

同居するときの対策方法

それぞれの習性を知る

異なる動物を飼育するときは、事前に知識を得ておくことが大切です。とくに、それぞれの動物の習性については入念に調べておきましょう。どんな場所が落ち着くのか、どんな遊びが好きなのか、どんな風に他の動物と関わるのか…。本能や生活スタイルが猫と違い過ぎると、トラブルが起きやすくなります。

お試し期間を設ける

実際に飼育を始めてから相性の悪さがわかったのでは、誰にとっても不幸な状況になってしまいます。そこで、飼育を始める前に「お試し期間」を設けることをおすすめします。短期間の飼育を行うことで、同居が可能かどうかがわかりやすくなります。ただし、捕食関係（プレデターとプレイ）にある動物同士の場合、『お試し』での接触は絶対に避けてください。一瞬の隙が命取りになります。どうしても迎えたい場合は、物理的に部屋を完全に分ける、あるいは二重ケージにするなど、生涯にわたって『絶対に接触させない』覚悟と環境づくりが前提となります。

徐々に距離を縮める

飼育を始めてからも、最初のうちは別の部屋で飼育するのがベターです。少しずつ距離を縮めていくことで、他の動物の存在を受け入れやすくなるでしょう。また、同じ部屋で暮らすようになっても、それぞれのパーソナルスペースを確保してあげるようにしてください。

まとめ

猫と別の動物を同居させる際は、トラブルが起きないようにさまざまな配慮をしなければなりません。最悪の場合、喧嘩や事故でケガをしてしまうことも…。それぞれのストレスとならないよう、習性や本能をよく理解してあげることが大切です。