「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が23日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）にスタジオ「見届け人」として出演。ロケ参加者の男性に対し、鋭い指摘をする場面があった。

「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄で2泊3日のロケが行われた。ひでお（石黒英雄＝俳優、37）はロケ初日にはるか（池田陽花＝元自動車整備士の起業家、30）とデートし、順調ムード。2日目、ひでおは一転して、別の女性とデート。はるかも別の男性とデートし、2組ペアとなって料理をするダブルデートとなった。

その中でひでおは女性とかみ合わず。一方のはるかが別の男性との料理でボディータッチを何度も繰り出すと、ひでおの表情が一変。行動と態度にも出てしまった。ひでおが番組に参加した際に公開したプロフィル「気持ちに正直過ぎる」が表出する展開となってしまった。

VTRを見終えたひろゆき氏は「いいものが見られました。よくスタッフが見つけてきたよね。こんな逸材を」とひでおに言及。アレン様は「あまりにも気持ちに正直過ぎる男。もう多分、闇落ちしますね」と指摘した上で「ひでおの気持ちも分からなくもないのよ。だって自分のタイプだった子が目の前でいちゃいちゃしたらムカつくけど。これを見て、自暴自棄になると、すべて破綻する」と語った。

ひろゆき氏は「恋愛病院においては、この重症患者ポジションはだいぶよかった」とフォローを入れていた。

ひでおこと石黒英雄は04年、15歳（高1）の時に第17回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。05年には「ごくせん」（第2シリーズ）で俳優デビュー。07年の「仮面ライダー電王」にも出演している。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。