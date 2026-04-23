島本理生の長編小説『ノスタルジア』（河出書房新社）が4月23日（木）に発売される。

【画像】島本理生『ノスタルジア』発売

島本理生は発売に際して「私がコロナ禍以降に書いた小説の中で、おそらくは最も重要な作品になりました。この小説でぜひ彼らと世界の果てまで旅してください。」とコメント。各界の著名人や書店員からも応援コメントや感想が届いた。

■本文より

「自分にとっての愛とは、指先が触れたと思った瞬間にはもう離れていて」「はい」「なにか、一瞬の点滅のような、常に失われていく、ノスタルジアみたいなものかもしれません」ノスタルジア、と私は呟いた。街のどこかから歓声が聞こえた。死んだ星が流れて消えたのだろう。

■あらすじ

小説家の紗文（さあや）は、知人の紹介で、東京に出てきたばかりの「創（そう）」という若者と知り合った。殺人事件の加害者を母に持つ創は、住む場所も職場も失っており、紗文が一時的に家に泊めることに。当初は順調に見えた共同生活だったが、紗文の周りで常識を超えた不可思議な現象が起こり始める。創は「たぶん、俺のせいだと思う」と話し、今まで誰にも話したことのない、実家の信仰や母の力について語った。一方で、紗文は自分の家族や最愛の人の死、自身の心の空白について、創になら話ができることに気がつく。二人は、お互いが持つ影に惹かれ始めていた。

■著名人コメント

苛烈だった。救いたいし、救われたかった。どうしたらいいんだろう、とずっと考えていた。――高瀬隼子（作家）

先の見えない時代を生き抜くいくつもの姿が読む者を惹きつける。加害と被害とに二分できない世界は文学でしか描けない。静かなようで不思議な熱量を感じさせる一冊だ。――信田さよ子（臨床心理士）

痛みの中で立ち上る一瞬の“楽園”。壊れてしまうほどに刺す、逃れられない光だ。――Derek Jarmanを思い出した。――三島有紀子（映画監督）

あの時、もしあんなことが起こらなければ……恋愛を通じ「if」の想像力を描き続けてきた島本作品の決定版。――吉田大助（ライター）

■書店員コメント

これまでたくさんの“歪な関係性”を描いてきた著者だからこそ辿り着くことのできた、「信仰」も「祈り」も超えた新境地の物語！──未来屋書店 北戸田店 野口雅也

何度も何度も読み返したくなる物語。──宮脇書店 境港店 林雅子

どうにも出来ない過去と選ぶことのできた過去、そしてこれから選ぶことのできる未来。たぶん若い時にはたどり着けない大人の恋愛小説です。──未来屋書店 水戸内原店 大谷典永

読み終えるまで心なのか身体なのかずっと鈍い痛みを感じて、読むのが辛くもありながら、かといって読まずにいられない稀有な読書体験でした。──六本松 蔦屋書店 峯多美子

人は何度でも生まれ直すことができる、この物語を読んでそう思いました。──丸善 ヒルズウォーク徳重店 熊谷由佳

島本理生さんの作品のなかで今作がいちばん好きです。──福岡金文堂 志摩店 伊賀理江子

長い旅から帰ってきたような優しい安堵感に満たされました。──紀伊國屋書店 天王寺ミオ店 西澤しおり

（文＝リアルサウンド ブック編集部）