MAZZEL・RAN、注目は胸元の赤いワンポイント「黒でまとめていますけど」
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのRANが23日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【全身ショット】黒のセットアップをクールに着こなしたRAN
プレミアムゲストとして参加。「20年ぶりということで、キャラクターたちがどんな時を過ごしたのか。アンディとミランダが、20年ぶりの1発目に何を話すのか楽しみです」と笑顔を見せた。この日のファッションのポイントを問われると「赤いピンヒールが特徴的。黒でまとめていますけど、ワンポイントで赤を入れました」とアピールしていた。
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
【全身ショット】黒のセットアップをクールに着こなしたRAN
プレミアムゲストとして参加。「20年ぶりということで、キャラクターたちがどんな時を過ごしたのか。アンディとミランダが、20年ぶりの1発目に何を話すのか楽しみです」と笑顔を見せた。この日のファッションのポイントを問われると「赤いピンヒールが特徴的。黒でまとめていますけど、ワンポイントで赤を入れました」とアピールしていた。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。