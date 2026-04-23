オトナ女子向け文芸レーベル「ことのは文庫」のイメージソングプロジェクトの新作として、『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』のイメージソング「冬の果て、君の影」が配信開始された。

【写真】marble

楽曲はオーガニックポップユニットのmarbleによる書き下ろしで、書籍発売日である4月20日より各音楽配信サービスでサブスク配信されている。

「冬の果て、君の影」は、作詞作曲をmicco、編曲を菊池達也が手掛けている。穏やかさの中に爽快感のあるサウンドと、ノスタルジックなメロディが特徴のmarbleらしい一曲。

marbleは、miccoと菊池達也によるユニット。1999年に二人組ユニット「THE STUDENT'S」としてワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューし、2005年にmarbleとしての活動を開始した。2007年にはTVアニメ『ひだまりスケッチ』のエンディング主題歌「芽生えドライブ」をLantisからリリース。その後も数々のTVアニメ主題歌や楽曲提供を手掛けてきた。2014年の活動休止を経て、2020年に再始動している。

書籍『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』は、泉坂光輝による同シリーズの最新刊。春爛漫の京都を舞台に、壱弥の過去が描かれる。イラストはくろのくろが担当する。

（文=リアルサウンド ブック編集部）